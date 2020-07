Diputado Barral: «estuve en la delgada línea entre la vida y la muerte»

Amilcar Barral contó su experiencia tras vencer el #COVID19

Amilcar Barral contó su experiencia tras vencer el #COVID19El diputado Amilcar Barral superó el coronavirus tras estar internado durante más de un mes luchando contra la enfermedad. En contacto exclusivo con ATB, contó su experiencia luego de vencer al ‘enemigo invisible’. “Yo sabía que tenía 20% de posibilidades de vivir, el otro 80% estaba en manos de Dios y los doctores”, declaró Barral. Asimismo, contó que recibía 25 inyecciones y sueros por día y no podía dormir a causa de los medicamentos. Perdió el apetito y hasta le costaba levantarse para ir al baño. “Es una pesadilla que no se la deseo a nadie, estuve en la delgada línea entre la vida y la muerte y Dios me dio una oportunidad más de vida”, dijo el diputado. #ATBNoticiaswww.atb.com.bo

