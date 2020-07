Doria Medina: Ortiz tiene ‘Covid severo’ y a la presidenta se la siente cansada, pero está bien

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos cree que la presidenta Jeanine Áñez ya ha superado los 10 días más críticos del coronavirus.

eju.tv

Frecuencia Urbana

El ministro de Economía, Óscar Ortiz, tiene un ‘Covid severo’ y la presidenta Jeanine Áñez está evolucionando bien, pero se la siente cansada. Así lo dio a conocer hoy el candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana.

«En el caso de Ortiz es una persona que está sufriendo un ataque severo del virus, pero todos estamos haciendo votos de que salga adelante», explicó.

Con relación a la salud de la presidenta, que también contrajo el coronavirus, Doria Medina contó detalles de la comunicación permanente que ha mantenido con ella. «He estado conversando todos los días con la presidenta, su caso es menos severo, prácticamente asintomático, está obviamente cansada. Cuando uno habla con ella parecería que está volviendo de trotar, esa es la impresión que me da a mí, pero por suerte el médico, que la ve todos los días, la encuentra bien. Yo creo que en el caso de la presidenta ya ha superado los 10 días que son los más críticos y ya está en un proceso de recuperación. Yo creo que la próxima semana la presidenta estará fuera de la zona de peligro (…)», dijo el también empresario.

Sobre las declaraciones de la presidenta del Senado, Eva Copa, quien ayer dudó de que los ministros tengan Covid-19 y los retó a mostrar los resultados de sus pruebas, Doria Medina dijo: “La ignorancia es atrevida, justamente sabemos que esta enfermedad ataca a algunas personas y las mata, otras personas no se dan cuenta (del virus). No la entiendo a la senadora Copa, ¿quiere hacer un concurso de quién está más enfermo que el otro?, sabemos que en el Ejecutivo hay varios ministros enfermos y la propia presidenta enferma, y en el Legislativo la situación no es diferente».