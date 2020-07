Dos vocales del TSE en desacuerdo con la postergación de las elecciones y piden una ley

Nacional

viernes, 24 de julio de 2020 · 20:29

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Daniel Atahuachi y Francisco Vargas, expresaron este viernes su desacuerdo con la postergación de las elecciones para el 18 de octubre y piden que en el Legislativo, controlado por el MAS, la Ley 1304 sea modificada para la ratificación del aplazamiento de los comicios.

“Por intermedio de la presente, los suscritos Vocales del Tribunal Supremo Electoral, en nuestra condición de ciudadanos, nos permitimos poner a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley Modificatorio de la Ley 1304 de 2021 de postergación de las Elecciones Generales 2020, de fecha 21 de junio (Adjunto). Y solicitamos aprobar la misma, donde se establezca como fecha máxima de celebración de las Elecciones Generales de 2020 el día domingo 18 de octubre de 2020”, dice la nota que ambos presentaron este viernes en la Vicepresidencia.

Atahuachi y Vargas presentaron su disidencia en contra de la posición manifestada este jueves por el presidente del TSE, Salvador Romero, quien oficializó la postergación de los comicios para el 18 de octubre.

El vocal Vargas publicó un Twitter en el que destaca que en sala plena del TSE no hubo consenso. “La decisión de ayer (jueves) de Sala Plena del TSE no tuvo el consenso deseado. Expresé mi disidencia por la no remisión de un proyecto de ley a la ALP que modifique la Ley 1304 (Ley vigente) que fija un rango máximo de fechas hasta el 6/9 para la realización de las elecciones”.

El analista Paul Coca dijo a la red Unitel que la decisión adoptada por el TSE es una muestra de su decisión autónoma como un Poder del Estado y que debería ser respaldada por la población. El abogado constitucionalista, Marco Baldivieso, calificó de positiva la iniciativa del TSE de postergar las elecciones nacionales, porque está ejerciendo la potestad que le corresponde como uno de los cuatro poderes del Estado.

“La decisión que ha asumido el Órgano Electoral, en este caso representado por el TSE, es una decisión constitucional y es buena porque demuestra que finalmente está asumiendo sus funciones y la potestad que le ha encomendado la Constitución Política del Estado”, dijo.

Vocales disidentes

Daniel Atahuichi Quispe fue cuestionado en 2019, cuando fue designado como vocal electoral del TSE, por su supuesta cercanía con Juan Ramón Quintana, exministro de Evo Morales. También se informó que estuvo vinculado con el MAS. Fue consultor del Ministerio de la Presidencia entre 2006 y 2010, durante la gestión de Juan Ramón Quintana y formó parte de un equipo de investigación liderado por el exministro. Quintana y Atahuichi, con cuatro académicos más, entre ellos la esposa de Quintana, publicaron en 2005 el libro “Policía y democracia en Bolivia” con el PIEB, según reporte de El Deber.

El vocal Francisco Vargas que el jueves declaró su desacuerdo con la postergación de las elecciones para el 18 de octubre, también fue disidente en la decisión de la sala plena del TSE para inhabilitar a Evo Morales, que renunció por fraude electoral y huyó del país en noviembre, como candidato a senador, según una publicación de Prensa Latina.

Desde 2014, Vargas fue responsable de coordinación del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del Órgano Electoral y en diciembre de 2019 fue designado por el Legislativo, controlado por el MAS, como vocal electoral del TSE.