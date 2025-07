MAS admite premura en la aprobación de contratos de explotación de litio para que ingresen dólares al país

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros anunció que a la medianoche de este sábado levantarán la vigilia que se instaló en la comisión de Economía Plural desde el miércoles.

Fuente: ANF

El Movimiento al Socialismo (MAS) admitió que existe apuro de aprobar los contratos de explotación de litio con las empresas china Hong Kong CBC y la rusa Uranium One Group para que ingresen dólares al país. El país vive una difícil situación económica.

“¿Por qué queríamos darle premura? si bien hay un cambio de gobierno y si se aprueba en estas fechas, posteriormente a la brevedad se inicie con lo proyectado e ingresen algunos recursos en moneda extranjera que necesitamos. Hoy por hoy necesitamos y lo vamos a seguir necesitando en los siguientes meses. Ese es el propósito de aprobarlo”, informó a la ANF el jefe de bancada del MAS, José Luis Flores.

Hace dos semanas, el oficialismo mostró un gran interés por aprobar los contratos del litio, el primero con la empresa china ya que el proyecto se encuentra en la plenaria de la Cámara de Diputados; mientras que, el segundo contrato, con la firma rusa está en la comisión de Economía Plural.

Esa situación frenó la aprobación de dos créditos externos por $us 130 millones en el pleno de la Asamblea Legislativa, lo que fue acordado en las reuniones entre el legislativo y los ministros del área económica. Esos préstamos iban a ayudar en la provisión de combustible y pagarían los gastos del voto en el exterior.

Vigilia

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros anunció que a la medianoche de este sábado levantarán la vigilia que se instaló en la comisión de Economía Plural desde el miércoles. Luego del receso parlamentario retomarán la medida de presión para evitar la aprobación de los contratos.

“Nosotros vamos a estar en vigilias hasta las 23:59 de este sábado y luego vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el día 28, simplemente se va a hacer un cuarto intermedio para ir a organizar en el departamento de Potosí y venir con mucha más fuerza a defender nuestros recursos naturales”, indicó la legisladora.

Entre tanto, el jefe de bancada del MAS descartó retomar el debate de los mismos durante el periodo de receso porque los legisladores de la comisión no se encuentran habilitados para convocar a sesión durante la etapa de descanso.

“Los diputados que están en la comisión de economía no están acreditados para trabajar en el receso, no pueden hacer nada hasta que concluya el receso parlamentario, por lo tanto, no se va a retomar el tratamiento de los contratos. Después del receso el presidente de la comisión de Economía Plural puede convocar a sesionar”, señaló.

En la vigilia permanecieron Lissa Claros, Marina Morales, Juan José Torrez, Juan Pardo y Guillermo Benavidez, de CC; Walthy Égüez de Creemos; Dionicio Quispe, Alexandra Zenteno, María Alanoca y Antonio Gabriel, del MAS, para impedir la sesión que pretende aprobar el contrato con la empresa rusa Uranium One Group.

El viernes, a través de un comunicado, la Vicepresidencia informó que el receso parlamentario comenzará a partir del domingo 13 hasta el 27 de julio. Sin embargo, no se conformó la comisión en Asamblea que debe trabajar durante ese tiempo ya que solo el oficialismo remitió la nómina de legisladores, la oposición no lo hizo porque no está de acuerdo con el descanso.

Flores dijo que estos 15 días aprovecharán para socializar los contratos con los sectores movilizados, admitió que existió poca difusión de los mismos. Espera que al retorno del descanso parlamentario se reinstale la sesión y se aprueben ambos proyectos.

