Agenda informativa: el TSE hará conocer la lista definitiva de los candidatos para las elecciones nacionales de agosto

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 10 de julio

El TSE publicará la lista de personas y candidatos habilitados para las elecciones.

– El TSE publicará la lista oficial de candidatos para las presidenciales

Este domingo, el Tribunal Supremo Electoral dará a conocer la publicación oficial de la lista de candidatos habilitados a nivel nacional, la cual incluirá tanto a los postulantes que continúan en carrera como a quienes reemplazan a aquellos que renunciaron o fueron inhabilitados. La lista definitiva de candidatos habilitados contempla a los postulantes a presidente y vicepresidente, diputados uninominales y plurinominales, senadores y representantes supraestatales. Con la definición de los nombres la impresión de papeletas comenzará en las próximas horas y ya no pueden ser modificadas. En el caso de Nueva Generación Patriótica (NGP) que decidió retirarse, la franja será tramada y aparecerá en gris. La pasada jornada el Servicio de Registro Cívico (Serecí) entrego el padrón saneado y oficial para las elecciones generales del 17 de agosto. Según la información de la entidad dependente del TSE, el padrón contiene un aproximado de 7.900.000 personas habilitadas para emitir su voto, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

– Jhonny Fernández anunciará a su candidato a la Vicepresidencia

Jhonny Fernández, candidato presidencial por Alianza Fuerza del Pueblo, anunció que este domingo definirá a su candidato a vicepresidente junto a las organizaciones sociales. Esta jornada, representantes de todo el territorio nacional se concentrarán en Santa Cruz, para definir el nombre del acompañante del alcalde cruceño en el binomio, son ellos lo que van a definir la última palabra”, dijo Fernández. Supuestamente, en la nómina de la alianza de Fernández existen dos precandidatos y de ellos se definirá quién será su acompañante. El burgomaestre de la capital oriental dijo que no le preocupa que su acompañante no figure en la papeleta electoral, porque cuando el candidato es conocido, tiene bastante apoyo, será muy fácil identificarlo y logrará los resultados que persiguen. En pasados días, Manfred Reyes Villa, candidato por APB Súmate, aseguró que la hija de Evo Morales será la candidata a vicepresidenta por Alianza Fuerza del Pueblo, aunque dijo que ‘la versión no es oficial’, posibilidad que fue negado por el presidenciable.

– El Ministerio de Salud entregará vacunas en la ciudad de Santa Cruz

El Ministerio de Salud y Deportes entregará vacunas contra el sarampión esta jornada a las 09:00 am en instalaciones del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) departamental de Santa Cruz la Sierra, ubicado en la calle Bibosi (Tercer anillo interno) entre las calles Beni y Alemana. La ministra de Salud, María Reneé Castro, informó ayer que en Bolivia se han confirmado 115 casos de sarampión, de ellos, 94 se encuentran en Santa Cruz, diez en La Paz, cuatro en Potosí, tres en Beni, dos en Chuquisaca, uno en Oruro y uno en Pando. Solo los departamentos de Tarija y Cochabamba no presentan contagios. El viernes se reportó el primer caso en Pando, específicamente en el municipio de San Lorenzo. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite a través de las gotículas que se liberan al hablar, toser o estornudar. Los síntomas incluyen fiebre, tos, conjuntivitis, secreción nasal y una erupción cutánea.

– ABC anuncia corte temporal en la Doble Vía Oruro – Challapata

A través de un comunicado la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Oruro informa a la población que se procederá al corte en la ruta Doble Vía Oruro – Challapata, que conecta ese departamento con Potosí, debido a trabajos que se realizan en la zona. “En cumplimiento al cronograma de trabajos de mantenimiento en el diseño habilitado para la construcción de la carretera Doble Vía Oruro -Challapata, tramo I: Cruce Vinto Cruce Huanuni, además de los compromisos asumidos con el transporte federado, se procederá al corte temporal del tráfico vehicular el día domingo 13 de julio de 2025, en el horario de 09:30 a 11:30 am”, se lee en el comunicado. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), recomienda a los transportistas y usuarios de la vía a tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos durante este período de restricción.

– Cotoca convoca a endulzar el paladar con su festival de la jalea

Este domingo, el municipio cruceño de Cotoca presentará la jornada con su versión 21 del conocido festival de la jalea. Desde la Alcaldía anunciaron que de 11:00 a 12:00, regalarán este manjar a todos los que acudan a este evento. La Dirección Municipal de Cultura y Turismo de Cotoca, informó que el festival se desarrollará en el frontis de la comuna, desde las 10:00, y que, a pesar del incremento de los insumos en el mercado, el precio de la jalea se mantiene y habrá vasijas con ese manjar a Bs 5, 3 por Bs 10, a Bs 15, Bs 20. La jalea es un producto tradicional del municipio cotoqueño, fuente de empleo de decenas de familias que se organizan para cubrir toda la cadena productiva. Desde la elaboración de la vasija de cerámica, hasta el mismo manjar elaborado de caña de azúcar. La versión 21 del festival de la jalea apunta a atraer a unas 300.000 personas, ya que se trata de la segunda actividad más relevante del municipio.

– Llega el gran día de la final del Mundial de Clubes entre PSG y Chelsea

Llega el día esperado por los amantes del fútbol. Este domingo llega a su etapa final el Mundial de Clubes FIFA 2025, un evento muy esperado donde el PSG y el Chelsea medirán fuerzas para poder determinar cuál es el mejor equipo del mundo. El partido de la final se disputará en New Jersey, en el Met Life Stadium, a las 15:00, donde uno de los dos equipos europeos levantará el trofeo de campeón de esta innovadora edición del Mundial de Clubes. El ganador será el primero en la historia en hacerlo con este formato. 32 equipos deleitaron a los amantes del balompié durante todo un mes, los mejores cuadros continentales formaron parte del Mundial de Clubes y hoy se conocerá si la corona es de un equipo francés o de un inglés Será una final impactante que contará con la presencia del presidente de Estados Unidos. Además, habrá un espectáculo como estila hacer la FIFA en todos sus torneos. La cita es imperdible.