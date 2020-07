Educación alista brigadas móviles para llegar a estudiantes en lugares sin acceso a internet, televisión y radio

La Paz, 13 jul (ABI). – El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, informó este lunes que brigadas móviles llegarán a los lugares más alejados del país, donde los estudiantes no tienen acceso a internet, televisión, ni radio, para que no sean perjudicados en su proceso de formación en la actual coyuntura de pandemia por el coronavirus COVID-19.

«Aquellos lugares donde sea difícil, incluso llegar con radio y televisión, en el reglamento específico (que se emitió para) primaria y secundaria, ya está prevista la formación de brigadas móviles para que hagan llegar o entreguemos material educativo, textos», dijo.

La autoridad gubernamental, en entrevista con Unitel, agregó que en el curso de estos días se están organizando las brigadas y a fin de mes ya estarán en actividad para trasladarse a los sitios más alejados porque la idea es que ningún estudiante se perjudique, aunque se dispuso que este año no habrá reprobados.

Pero esta determinación, «no es para todo el sistema educativo, sino sólo para primera y secundaria, debido al contexto del coronavirus, que se disparó en distintos departamentos y porque estamos en un periodo complejo (en) la implementación de la educación virtual, que va a significar muchos esfuerzos, incluso algunos tropezones, pero en el camino iremos arreglando», agregó.

Entonces, en ese contexto -según el Ministro- no sería conveniente reprobar a los estudiantes. Sin embargo, «esto no quiere decir que no haya estudios, que no haya apoyo de educación virtual, de uso de plataformas, apoyo de la radio y televisión, el trabajo educativo continuará», remarcó.