El amante de la esposa de Will Smith desmintió a la pareja de Hollywood e insistió que el actor aprobó la relación extramarital de Jada Pinkett

En una nueva entrevista, August Alsina explicó por qué decidió hacer pública su aventura con la actriz, a quien conoció en 2015 por medio de uno de los hijos del matrimonio

Fue hace una semana cuando Jada Pinkett rompió el silencio y admitió que hace cuatro años, cuando ella y Will Smith decidieron darse un tiempo, mantuvo un romance con August Alsina, un rapero de 27 años y amigo de su hijo. Tras la transmisión de su programa “Red Table Talk” que dio mucho de que hablar, se sabe que el matrimonio de Hollywood se tomó unos días de descanso en las Bahamas, junto a su hija Willow.

Ahora, quien fuera el tercero en discordia nuevamente ha hecho declaraciones sobre la relación amorosa que tuvo con la esposa del famoso actor y dijo estar conforme con las declaraciones públicas de la pareja que, en un principio, negó todo. “Siento que todo salió como debería”, afirmó el músico en una entrevista con la revista Vulture.

Pese a que el matrimonio dijo ante las cámaras que estaba al borde del divorcio en ese momento y que la estrella de cine no autorizó la relación, Alsina insistió en que el actor estaba al tanto de la relación de él con su esposa y dio a entender que tenían un matrimonio abierto: “Lo que dije en la entrevista es exactamente lo que dije. Todo lo que tengo es mi verdad. No tengo ninguna razón para mentir sobre nada”.

Jada Smith y Agust Alsina mantuvieron una relación años atrás cuando la actriz y su esposo Wll Smith estaban pasado una crisis de pareja

No obstante, Alsina se mostró a favor del término “enredo” que utilizó la actriz para describir su amorío con él. “No sé por qué esa palabra es un problema. Estoy de acuerdo con Jada. Fue una relación compleja y difícil con una dinámica complicada. Fue exactamente eso. Definitivamente fue un enredo”, afirmó el rapero a Vulture.

Asimismo, afirmó que nunca tuvo la intención de destruir el matrimonio de Will Smith, y de acuerdo a sus palabras, buscaba un poco de tranquilidad y poder seguir adelante sin ese peso: “Sentí que era necesario sacarlo de mi espíritu y limpiar el aire”.

Anteriormente, Alsina aseguró que mantuvo una relación con Jada después de hablar con el propio Will por lo que el affaire no fue oculto. No obstante, el actor negó haber aprobado el romance entre su esposa y el amigo de su hijo. “La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo”, insistió Jada sobre la afirmación de August de que Will le dio “permiso” para tener una aventura con su mujer.

En su programa de Facebook Watch, que tiene 7,1 millones de seguidores, Jada también admitió que, una vez que ella y Will resolvieron las cosas, August rompió todos los lazos con ella. “Lo dejé pasar y no he hablado con él desde entonces”.

La infidelidad de Jada Pinkett a Will Smith marcó un récord de vistas en Facebook

Will Smith, de 51 años, y su esposa forman uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. La pareja de actores llevan casi 23 años casados, y son padres de Jaden, de 21 años, y de Willow, de 19. Se conocieron después de que ella fuera rechazada en el casting para interpretar el papel de la novia del personaje del actor en la exitosa serie The Fresh Prince of Bel-Air, emitida en la década de 1990. El actor, oriundo de Filadelfia, tiene otro hijo, de 27 años, Trey, fruto de la relación con su primera esposa, Sheree Zampino.