El cometa «más brillante de los últimos siete años» ya puede observarse a simple vista desde la Tierra

Durante este mes, el cometa C/2020 F3, también conocido como NEOWISE, por el nombre del telescopio que lo descubrió, podrá observarse a simple vista dependiendo de las condiciones atmosféricas, ya que pese a su gran brillo, puede ser tapado por las nubes, la neblina, el aire húmedo, el humo, las luces de las ciudades, la luz de la luna y otros fenómenos.

Según publica el portal Space, se espera que el próximo sábado 11 el cometa alcance una altitud cercana a los 10 grados, mientras que en los 10 días siguientes se deslizará gradualmente hacia el horizonte en dirección norte-noreste, perdiendo la visibilidad que actualmente tiene durante el amanecer. Sin embargo, la perspectiva de visualización durante la noche mejorará a partir del 12 de julio.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

En tanto, su mayor aproximación a la Tierra será el miércoles 22, cuando estará a una distancia de 103 millones de kilómetros, mientras que para el 25 se espera que esté a 30 grados y a fin de mes pasará al norte de la constelación Coma Berenices.

Astrónomos aficionados lograron ver al objeto celeste antes del amanecer del 1 de julio. «Si el cometa estuviera en cielos oscuros a una elevación decente, sería un espectacular objeto a simple vista», expresó Ray Brooks, quien logró observarlo con binoculares.

Comet C/2020 F3 (NEOWISE) taken by Da Ko in Mexico on the 4th. pic.twitter.com/d0MJNLvTEA

Su paso también fue captado el 5 de julio por otros aficionados como Chris Schur, de Payson (Arizona, EE.UU.), quien tomó imágenes con un telescopio Explore Scientific AR152 mm. «Pude verlo fácilmente a simple vista con aproximadamente un grado de cola visualmente. Espléndido color amarillo en el visor», contó.

En tanto, el astrónomo Carl Hergenrother, de Tucson (Arizona, EE.UU.), lo observó el 1 y el 2 de julio y expresó que parece tan brillante como una estrella de primera magnitud, pese a que estaba muy bajo en el horizonte y enfrentaba un crepúsculo brillante.

Yesterday morning Chris Schur caught Comet C/2020 F3 NEOWISE over the Colorado Plateau, rising over the Mogollon Rim north of Payson, Arizona. What a beautiful sight! pic.twitter.com/Igxu6L2tIl

— David Eicher (@deicherstar) July 5, 2020