El Covid-19 afecta poco a los niños, pero hay que cuidar su higiene y bioseguridad

¿Qué tanto les afecta a los niños el nuevo coronavirus (Covid-19)? A esta interrogante, Jorge Salazar, reconocido pediatra, intensivista y epidemiólogo clínico, respondió en una conferencia en línea acerca de cómo cuidar a los niños frente al coronavirus, en el stand del Ministerio de Salud, que participa en la feria virtual Fexpo Salud.

Salazar afirmó que el nuevo coronavirus afecta en poca intensidad a los niños y que solo un porcentaje menor requiere de hospitalización, sin embargo, recomendó a los padres reforzar los hábitos de higiene.

El especialista dijo que a 8 de cada 10 personas les irá muy bien en esta pandemia y un pequeño porcentaje va a tener complicaciones graves y tendrá que ser hospitalizado. Afortunadamente, en el grupo de los que les irá muy bien, están los niños.

“La mayor parte de las veces presentan cuadros asintomáticos, eso significa que no tienen fiebre, no tienen malestar, no tienen congestión, ni siquiera saben que están enfermos y tienen una vida normal”, añadió.

Esta misma suerte no corren los adultos mayores, afirmó Salazar. Por eso observó que los niños sí “pueden contagiar” pese a no tener síntomas de la enfermedad, por lo que es necesario aplicar una serie de medidas de prevención y de higiene para que otros miembros de la familia no salgan contagiados.

El especialista instó a los padres a enseñas a sus pequeños lavarse las manos correctamente, tener un buen aseo bucal, usar pañuelos desechables, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, entre otros hábitos para evitar la transmisión de enfermedades.

Aclaró también que “los niños, en esta enfermedad, también sufren como nosotros porque todo el planeta está enfermo y tenemos que entender eso. Los grandes perjudicados por la enfermedad son nuestros niños que están encerrados hace tantos meses sin poder salir y sin tener interacción”, subrayó el especialista.