El laboratorio PCR de Sucre acumula más de 500 muestras

La responsable del laboratorio de biología molecular lamenta que sigan mandando muestras cuando se sabe que no están procesando por falta de insumos.

El laboratorio de biología molecular PCR del hospital San Pedro Claver sigue recibiendo muestras de pacientes sospechosos de coronavirus, pese a que no funciona desde el domingo 19 por falta de insumos.

“Las muestras me siguen llegando normalmente y me preocupa que ya sean tantas, son más de 500 que están en espera. No sé por qué razón siguen mandando si saben que no hay insumos”, declaró a CORREO DEL SUR la responsable del laboratorio del San Pedro Claver, Carmen Delgado.

Las muestras de los pacientes que se encuentran hospitalizados y también los de alto riesgo por ahora son procesadas en los dos equipos GeneXpert, que fueron habilitados para este fin como un plan “B” ante la paralización de las actividades del laboratorio PCR del hospital San Pedro Cláver.

Estos equipos pueden procesar hasta 40 muestras en diez horas y no puede funcionar 24 horas como el laboratorio PCR porque se calienta y no da los resultados esperados.

El laboratorio PCR de Sucre recibió la noche del viernes un stock de reactivos, pero todavía espera los insumos para retomar su trabajo, lo que recién se daría a principios de agosto.

Ayer, viernes, sorpresivamente se conoció de 71 casos confirmados más de covid-19 en Chuquisaca, una cifra que llama la atención considerando que no está funcionando el laboratorio PCR.

Este diario intentó conocer una explicación al respecto del presidente del Comité Científico Departamental Covid-19, Jhonny Camacho, pero no tuvo éxito.