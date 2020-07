El MAS ataca posible alianza entre Áñez y Mesa, mientras que Doria Medina se desmarca de las afirmaciones de Murillo

Evo Morales da por hecho que esa alianza es una orden del gobierno de Donald Trump. Sergio Choque dijo que no cree que puedan ponerse de acuerdo. El candidato por Comunidad Ciudadana aseguró que no hablará sobre hipótesis.

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

El MAS ataca cualquier posibilidad de alianza entre los candidatos Jeanine Áñez y Carlos Mesa. Dentro de la alianza Juntos, el candidato vicepresidencial Samuel Doria Medina aseguró que el anuncio de que la mandataria presentará en los siguientes días una propuesta al postulante de Comunidad Ciudadana corre sólo a cargo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Mientras que Mesa advirtió que no hablará sobre una hipótesis.

La declaración que el titular de Gobierno ofreció a EL DEBER generó polémica en el ámbito político. Dentro el oficialismo, Samuel Doria Medina señaló en su cuenta de Twitter, que la posibilidad de una negociación con Mesa no se discutió en la alianza Juntos, así que entiendo que es una propuesta personal del ministro Murillo. “Un diálogo debe prepararse con amplia participación para no ser una pérdida de tiempo”.

El candidato presidencial Carlos Mesa señaló, en declaraciones a una radio paceña, que se trata de una información que indica que “en los próximos días” le darán a conocer una propuesta. “Yo no puedo dar una respuesta a una hipótesis. No sabemos si ocurrirá formalmente. En todo caso, quien debe explicar en qué consistirá esa propuesta es la presidenta Áñez, no puedo hacer ninguna especulación sobre algo que no está concretado”.

El expresidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, pasó al ataque. Denunció que por instrucciones del gobierno de EEUU, Donald Trump, Mesa y Áñez “acordaron un pacto para ir ‘Juntos’ en las elecciones del 6 de septiembre en Bolivia, con asesores que apoyaron la campaña de Sánchez de Lozada. ¡El pueblo digno y soberano será primero!”

Acotó que los protagonistas del golpe de Estado y los responsables de las masacres de la crisis sanitaria y económica en Bolivia se juntan en conveniencia para reeditar la megacoalición del neoliberalismo. Por ello anticipó que “se viene la alianza entre quien, antes que enfrentar a las transnacionales pedía limosnas, y quien, en medio de la pandemia y antes de salvar vidas, hace negociados hasta con los respiradores”.

La exdiputada Valeria Silva consideró en Twitter que “Jeanine Áñez y Carlos Mesa vayan juntos es un hecho fáctico, son lo mismo; la cuestión está en los términos y los tiempos de la alianza”. Indicó que las regiones van a ser el traspié antes del 6 de septiembre, y lo que ambos buscan es presencia en la Asamblea. “Quieren asambleístas para defender sus intereses personales y cuidarse las espaldas ya que algunas cuentas pendientes van a tener con la justicia y el pueblo”, aseveró antes de juzgar: “Mesa y Áñez, una vez más viendo por ellos mismos antes que por el colectivo”.

Luego manifestó que si es que lograran su objetivo, “lo cual es improbable según las encuestas”, y llegaran a establecer una coalición, “la única brújula que van a seguir es la que les manden desde el norte. Que alguien les diga que están calculando mal”.

Además, hizo notar el hecho de que haya sido Arturo Murillo “el elegido” por Mesa y Áñez para hacer pública su alianza no es un dato menor, es más bien la reconfirmación del corte conservador y totalitario de su proyecto. Una vez más en jaque quienes juegan a ser progres en CC.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, manifestó que el MAS conoce “particularmente de sólo pensar en ellos, no van a poder unirse porque hay intereses de por medio que impiden precisamente que puedan lograr unificar en un solo frente político”, aseveró.

