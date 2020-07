El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra dona plasma hiperinmune al Banco de Sangre

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, donó este viernes plasma hiperinmune en el banco de sangre de la ciudad de La Paz, después de que hace algunos días se enteró que había superado el COVID-19 sin presentar ningún síntoma.

«Estoy aquí luego de haberme enterado que pasé por el COVID-19 sin ningún tipo de síntoma. Estoy agradecido con Dios porque pasar esta enfermedad sin enterarse es una bendición», dijo.

La autoridad, en una pasada declaración, detalló que se hizo inicialmente cuatro pruebas PCR y todas salieron negativas. Pero una vez que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dio positivo y con quien estuvo trabajando de manera conjunta en el Beni, se volvió a realizar un quinto examen y otra vez dio negativo.

«Entonces los médicos me recomendaron hacerme la prueba de anticuerpo y en esa prueba salí que ya he pasado la enfermedad, que he creado anticuerpos y bueno por eso (ayer) fui al banco de sangre a hacerme las diferentes pruebas para ver la posibilidad de donar plasma y me han dado la noticia de que sí puedo donar», sostuvo.

La autoridad consideró que todas las personas que vencieron la enfermedad tienen la «obligación moral» de donar plasma para ayudar a superar el COVID-19 a los enfermos que están en situación crítica por esta enfermedad.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Por eso, «invito y exhorto a todas las personas que han pasado por la enfermedad que puedan tener la voluntad y capacidad de venir (a donar) porque tal vez haciendo esto podamos salvar al menos una vida», apuntó.

Fuente: ABI