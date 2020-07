El pueblo se ha movilizado en #Bolivia por la vida y la democracia.

Por la vida: contra tres genocidios, masacre con armas, muertes por hambre y por coronavirus; y por la democracia: exigiendo elecciones ya, contra la persecución política y contra el Estado de no derecho. https://t.co/fMfyQslmTy

Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

