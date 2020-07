Elecciones: Áñez dice que respetará lo que decida el TSE y la Asamblea

La presidenta Jeanine Áñez dijo que el Gobierno estará abocado a la reactivación económica del país y que la fecha de las elecciones generales está en manos del TSE y de la Asamblea Legislativa.

eju.tv



La presidenta Jeanine Áñez fue clara la noche de este domingo al señalar que si Gobierno respetará lo que decidan el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la fecha de las elecciones generales en Bolivia. Ambos son «órganos independientes» y se respetará su decisión, enfatizó en una entrevista con la red Unitel

«Ellos lo decidieron en un inicio (las elecciones del 6 de septiembre) y lo vamos a respetar. Vamos a ir a elecciones cuando el Tribunal y la Asamblea lo decidan», reiteró.

Áñez dijo que el país ya hubiese ido a las urnas en mayo si no fuera por la pandemia, pero que ahora la prioridad del Gobierno es seguir trabajando por la reactivación económica del país.

«Me he hecho llamar prorroguista en un momento tan difícil, venimos de una crisis política tan fuerte y no pensamos en una crisis sanitaria, es pesadillezco esto, no es nada fácil pero no me escapo de las responsabilidades, vamos seguir trabajando por los bolivianos», agregó al ratificar que la fecha de las elecciones está en manos del TSE y de la Asamblea.

Fuente: Unitel