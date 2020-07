Enfrentamiento entre gendarmes y comerciantes ambulantes

Comerciantes aseguran que los gendarmes decomisaron todo sin previa notificación

eju.tv

El día de ayer en el mercado Primavera se registró un enfrentamiento cuando los gendarmes de la alcaldía realizaban un operativo desalojando a los comerciantes de los lugares públicos.

Según indicaron los comerciantes los gendarmes les decomisaron sus productos sin previa notificación, «que nos digan levanten ¿no?, no han tenido ni compasión, con un bebé cargado estuve y directamente todito se lo han llevado» lamenta una de las comerciantes ambulantes que sufrió el decomiso de sus productos.

En el video se ve que los gendarmes patean y golpean a una mujer en el piso, ella indica que además de pegarle y patearle le jalaron del cabello, «me golpearon porque yo defendí aquí mis cosas, me quisieron golpear y yo no me voy a quedar así que me estén golpeando, yo me defendí» señaló la comerciante a la que golpearon los gendarmes en el piso.

La alcaldía indicó que se encuentra a la espera de un informe de la dirección de Espacios Públicos y hoy brindarán una conferencia de prensa explicando lo sucedido.