Entre críticas a maestros, el ministro Cárdenas convoca a nueva reunión

Alvaro Rosales Melgar

No hay avance en el diálogo y acercamiento entre el Gobierno y la dirigencia de los maestros urbanos y rurales. A la reunión convocada la noche del martes (14 de julio), para ratificar la agenda de trabajo acordada y enmarcada en la educación virtual, solo asistieron representantes de los padres de familia y del Ministerio de Educación.

El titular de dicha cartera de Estado, Víctor Hugo Cárdenas, cuestionó que la dirigencia del magisterio no asista a la reunión y extendió una nueva invitación para hoy (15 de julio), a horas 16:00.

“En esta reunión se ha dicho que si no asisten mañana (hoy), quedará comprobado para el país que sus razones no son educativas, sino político-partidarias”, aseguró el ministro.

El diálogo busca poner solución a las demandas del magisterio, principalmente rural, que se moviliza en La Paz en rechazo al Decreto Supremo 4260, sobre educación virtual y a distancia.

Cárdenas criticó que, pese a que el Gobierno dispuso de un masivo plan de capacitación para los maestros relacionado al uso de herramientas digitales, entre 50.000 y 60.000 maestros todavía no acudieron a las capacitaciones relacionadas a la educación virtual, de un total de 120.000 profesores inscritos.

​“Sin docentes capacitados en el uso de herramientas digitales es difícil trabajar en educación virtual. Es una pena que no hayan aprovechado los cuatro cursos gratuitos”, expresó Cárdenas. No obstante, estos cursos no pierden vigencia.

En análisis

Edmundo Silvestre, profesor de la Unidad Educativa Guido Arce Pimentel, de la provincia Florida (Santa Cruz), y que representa a los maestros rurales cruceños, expresó que hoy, a las 13:00, su sector sostendrá una asamblea para definir la asistencia a la reunión.

En la reunión participarán secretarios y ejecutivos departamentales y de las federaciones regionales, desde donde también nace la postura de pedir la renuncia de Cárdenas para acudir al diálogo.

Silvestre resaltó que no existe ningún interés político y rechazó la insinuación del ministro, a tiempo de agregar que sí hubo intenciones de acudir a la reunión, pero que no les dejaron entrar por estar acompañados de estudiantes y grupos ligados al sistema educativo.

Fuente: El Deber