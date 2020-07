Entre rabia y llanto, trabajadores del Obrero piden insumos de bioseguridad

Un grupo numeroso de trabajadores del Hospital Obrero realizó un mitin de protesta la mañana de este lunes exigiendo a las autoridades la atención urgente a sus demandas de indumentaria de bioseguridad y pruebas de Covid-19 para el personal. Señalan que al menos cuatro trabajadores fallecieron con síntomas de coronavirus.

«Estamos en un mitin esperando a los jefes. Están muriéndose nuestros compañeros no tenemos ropa de bioseguridad. Son cuatro compañeros que fallecieron, varios están con baja, no hay personal de trabajo. No tenemos ninguna seguridad, tenemos familia. No es justo, lo único que pedimos es que por favor nos atiendan a nosotros», expresó entre lágrimas una de las trabajadoras del nosocomio.

Los trabajadores afirman que tienen que comprar con su dinero hasta los barbijos y guantes, y que a casi cuatro meses de la pandemia no recibieron ninguna indumentaria de bioseguridad.

«Estando desprotegidos, nosotros tenemos que comprarnos todo, nuestros guantes, nuestro traje, la mayoría se ha comprado, de que hablan que nos están dotando, dónde está eso. No estamos aquí en vano, me da rabia que mis compañeros sufran de esta manera, que estén pasando esta situación calamitosa», señaló otro trabajador del Hospital Obrero.

El personal de salud enfatizó que el riego de contagio se hace mayor entre ellos, porque no cuentan con la indumentaria adecuada y deben trabajar entre los cadáveres de los muertos por covid-19.

«Los muertos están ahí atrás tauqueados. Estamos pasando, llevando la basura sin seguridad. Nos tenemos que comprar nosotros lentes, barbijos, la ropa de seguridad», señaló una mujer que es parte del personal de limpieza.

Los trabajadores denuncian que uno de sus compañeros que falleció recientemente con síntomas de Covid-19 ni siquiera accedió a la atención oportuna. «Su hija dijo que no le atendieron y por eso falleció, creo que si los atienden se pueden salvar», lamentaron y señalaron que las autoridades están más preocupados por su seguridad que por la del personal en primera línea de combate.

Fuente: paginasiete.bo