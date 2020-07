Eva Copa confirma que tiene Covid-19, pero trabajará vía online

Hace dos días inició su aislamiento como medida preventiva, pero hoy confirmó que tiene el virus.

La presidenta del Senado, Eva Copa, dio a conocer a través de un tuit que los resultados de su prueba dieron positivo a Covid-19, pero aseguró que seguirá trabajando vía plataformas virtuales.

La asambleísta anunció hace dos días que ingresaría en aislamiento como medida preventiva, a la espera de los resultados de la prueba a la que se había sometido.

Este viernes, confirmó que dio positivo, que seguirá los protocolos sanitarios y que continuará en aislamiento por el tiempo que sea necesario.

Informo a #Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales.

— Eva Copa (@EvaCopa_Bol) July 10, 2020