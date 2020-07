Exigirán al TSE inhabilitar al MAS para las elecciones; candidato Arce violó la ley al comentar encuestas internas

II.

Los medios de comunicación serán sancionados con la inhabilitación para difundir estudios de opinión en materia electoral en lo que reste del proceso en curso y el siguiente proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato y con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de estudios, cuando difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral: a) Realizados por entidades no registradas ni habilitadas por el Órgano Electoral Plurinacional. b) Fuera del plazo establecido en la presente Ley. c) Que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral. d) Sin presentarlos como “Resultados no oficiales”.