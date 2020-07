Fuego cruzado: Carlos Mesa responde a Murillo y a Camacho

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana se refirió a declaraciones del candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, y un tuit del ministro de Gobierno, Arturo Murillo. También dijo que la presidenta Jeanine Áñez «va a lamentar el haber sido candidata».

eju.tv



Frecuencia Urbana/El Bunker

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, respondió con frases cortas y concisas al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al candidato a la presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, sobre declaraciones y mensajes en redes sociales que aludieron directamente a Mesa.

En una entrevista en la radio Frecuencia Urbana, se refirió al tuit publicado por el ministro Murillo en respuesta a otro tuit que Mesa había publicado horas antes en el que señalaba que «ante la ausencia del gobierno nacional, los gobiernos locales atiendan la propuesta de dotas de medicamentos a quienes hoy sufren de coronavirus (…)». A su vez, Murillo le respondió con otro tuit: «Carlos Mesa porque no te callas, cuando debiste defender la República, escapaste (…)».

Este viernes, Mesa le respondió a Murillo diciendo: «No voy a hacer comentarios de naturaleza que hagan que mi nivel de análisis descienda varios escalones innecesariamente, yo soy una persona respetuosa de los demás, cuando hago críticas lo hago con consideración, no utilizo adjetivos descalificadores que no sean vinculados al tema político, por lo tanto, cuando alguien me haga una observación respetuosa y en términos adecuados, la responderé, cuando no lo haga no tiene sentido bajarse a ese nivel».

Por otro lado, el candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, declaró el jueves en un programa virtual que Mesa le había ofrecido la vicepresidencia en febrero pasado, cuando él puso en ‘blanco’ su candidatura.

Hoy el candidato por Comunidad Ciudadana negó ese hecho. «Lo que dice el señor Camacho no es verdad, no tengo más que decir», declaró.

El MAS tiene una actitud ‘irresponsable’

Consultado sobre las advertencias de los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) de bloquear el país si no se realizan las elecciones el 6 de septiembre, Mesa calificó de ‘irresponsable’ a este partido y en particular a Evo Morales. «No me sorprende, es la típica actitud de caos, de desestabilización, de irresponsbilidad del MAS y sobre todo de sus máximos dirigentes, del expresidente Evo Morales, que no le importa en absoluto la salud de sus compatriotas ni de la salud del país. Ya propuso que se bloquearan las ciudades y que se las dejara sin alimentos, como si fueran sus enemigos, y ahora el MAS vuelve a dar una muestra más de su irresponsabilidad», declaró en la entrevista radial.

«Aquí no se trata de una cuestión política, se trata de un tema de salud, de tomar en consideración el bienestar de los compatriotas. Uno puede tener una opinión: ‘Yo creo que el 6 de septiembre es mejor’, podríamos entender eso, pero lanzar a la calle a sus militantes y, sobre todo, a sus activistas nos parece una típica actitud de irresponsabilidad del MAS con el país y la búsqueda del caos”, enfatizó.

Jeanine Áñez ‘va a lamentar el haber sido candidata’

«Yo expresé antes que surgiera el coronavirus que el más grave error que cometía la presidenta (Jeanine Áñez) es haber sido candidata, yo creo que los hechos me han dado la razón, ella va a lamentar el haber sido candidata, porque eso no le ha ayudado a ser una buena presidenta, le ha limitado en su capacidad de decisión, ha evitado que busque la unidad nacional a partir de un encuentro que por razones de su candidatura no se ha producido, pero no voy a ser yo quien le pida que deje de ser candidata, ella tendrá que analizar qué es lo más conveniente», dijo Mesa con relación al hecho de que Áñez sea presidenta y candidata por la alianza Juntos en una conyuntura como la que vive el país.

Finalmente, Mesa ratificó su pleno respaldo a la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la postergación de las elecciones para el 18 de octubre y consideró que no era necesario hacer una nueva consulta a los partidos políticos, porque lo hizo la primera vez (para definir la fecha del 6 de septiembre) eso dio lugar a malinterpretaciones y sesgos innecesarios.