Gobernadora Soria denuncia que la ‘juventud cochala’ la amedrentó y cometió hechos racistas en su contra

Los activistas tapiaron la puerta de la Alcaldía y rodearon la casa de la gobernadora. Ella sostiene que el caso de K’ara K’ara está en manos del Gobierno. La empresa que administra el relleno sanitario emitió un comunicado en el que desmiente a José María Leyes

Marcelo Tedesqui



La tarde de este domingo la gobernadora del departamento de Cochabamba, Esther Soria, denunció la actuación de “grupos irregulares” que cometieron actos de amedrentamiento y racismo luego de que atacaron su domicilio el sábado y ‘tapiaron’ los ingresos a la Alcaldía de Cochabamba demandando su renuncia y la del alcalde, José María Leyes.

Estos grupos causaron algunos destrozos en el domicilio de la gobernadora, y después de reclamar que no coordina con el alcalde Leyes y no hacen un buen trabajo en plena crisis sanitaria por el coronavirus, advirtieron que no dejarán ingresar a los funcionarios ediles hasta que el burgomaestre y la gobernadora no oficialicen sus renuncias.

La Gobernadora denunció que esos jóvenes han protagonizado acciones de intimidación y racismo. «Me acosaron, me violentaron y han roto la paz social. La población vivió un conflicto social terrible el año pasado y luego se llegaron a acuerdos, pero todo eso se rompió ayer”.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Atribuyó la solución del conflicto de K’ara K’ara al nivel central. “La Gobernación no ha apresado a las tres personas, dos dirigentes autoconvocados y una senadora del MAS. Como Gobernación ya habíamos solucionado ese conflicto, cumplimos con los compromisos”.

Empresa de limpieza

El representante legal de la Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental, Colina SRL, Jaime Chávez Solano, desmintió al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, afirmando que el relleno sanitario de K’ara K’ara no está colapsado, no tiene tres meses de vida útil y tampoco debe cerrar por exigencia de la Ley 755, que establece que este 2020 vence el plazo para que los municipios puedan convertir sus botaderos en rellenos sanitarios.

Aclara que el de K’ara K’ara es un relleno sanitario y no un botadero. La empresa además, señala que el alcalde confunde un botadero con un relleno sanitario. La Ley 755 establece en su disposición final segunda que las áreas contaminadas por residuos deben ingresar a la clausura, cierre técnico y saneamiento ambiental en el plazo máximo de cinco años. Pero no es el caso del relleno de K’ara K’ara.

Si bien el 2014 K’ara K’ara calificaba como un botadero, ya que durante 23 años recibió residuos sin ningún control ni tratamiento, ahora, con las inversiones realizadas por Colina, «este espacio se ha convertido en uno de los mejores rellenos sanitarios del país”.

Por su parte, el gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), de Cochabamba, Cristian Cuéllar, denunció haber recibido presión y maltrato por del alcalde José María Leyes durante los conflictos en la zona de K’ara K’ara. “Me reclama por la suspensión del servicio de recojo de basura. He sufrido maltrato del alcalde casi a diario”, indicó Cuéllar en conferencia de prensa. Además, pidió a Leyes una pronta solución al conflicto, generar negociaciones para que EMSA pueda trabajar libremente y cumplir con el recojo de basura.

Luego de los incidentes los denominados autoconvocados, hay cuatro camiones de EMSA que tienen daños de consideración y dos vehículos volcados en la zona, uno de ellos es una vagoneta de gerencia y el otro de limpieza. También hay otros vehículos que fueron afectados, reportó el periódico Los Tiempos, de Cochabamba.

Por ahora, el servicio de recojo de basura continuará suspendido porque no hay garantías para realizar el trabajo, pese a que ayer no hubo bloqueos en la zona.

En el comunicado emitido por el representante legal de Colina, se sostiene que actualmente el residuo sanitario está totalmente controlado y es manejado bajo estrictas normas de ingeniería cumpliendo con todas las normas ambientales.

El documento sostiene que su vida útil es de aproximadamente 57 meses, por lo tanto, no es cierto que tenga tres meses de vida útil. El espacio físico y las condiciones son suficientes para permitir el funcionamiento normal hasta el mes de marzo de 2025 como mínimo, señala.

Fuente: https://eldeber.com.bo