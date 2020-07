Hackean las cuentas de Twitter de Obama, Gates y Musk para una estafa con Bitcoin

Twitter se enfrenta a un momento durísimo como empresa. Las cuentas oficiales de personalidades como el CEO de Tesla, Elon Musk; la del cofundador de Microsoft, Bill Gates; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el expresidente y exvicepresidente de EEUU, Barack Obama y Joe Biden; la de las empresas Apple, Uber o Tesla han sido corrompidas para mostrar una estafa con bitcoins. Lo han hecho en cascada desde las 22.30 horas de España y todas con un mensaje similar.

El mensaje mostrado en la cuenta de Musk y de Gates prometía doblar la cantidad de bitcoins de todos los usuarios que le mandasen 1.000 dólares en bitcoins a una cartera en concreto o bien poniendo el coronavirus como excusa para recaudar fondos. Eso sí, todos urgían a hacerlo rápido. Y muchos han picado.

Una estafa bastante reconocible pero que ha revolucionado la red social durante unos minutos debido al alto perfil al que han accedido para gestionar la estafa. Además de a éstos referentes en el mundo tecnológico, también han sido hackeadas las cuentas de @bitcoin, @gemini, @ripple, @coindesk, @coinbase o @binance.

La mayoría de las cuentas han mostrado un mensaje para aclarar que el mensaje no habían sido puesto por ellos. Musk por ejemplo se limitó a borrar el mensaje, mientras que Gates ha sido el último en reaccionar y su mensaje se ha mantenido durante más tiempo en su perfil.

Lo cierto es que es habitual que los estafadores de bitcoins se han prodigado en los últimos tiempos en Twitter, especialmente en torno a la cuenta de Elon Musk. Son muchos los que se han creado cuenta falsas para parecerse al magnate y responden a sus mensajes para que parezcan que se trata de un hilo del propio CEO de Tesla, y no una respuesta de otro usuario.

De hecho, este tipo de estafa ha cobrado tanta relevancia en la red social que la propia Twitter comenzó a bloquear todas las cuentas que cambiasen su nombre a Elon Musk ya la empresa entendía que era la práctica habitual de los estafadores de criptomonedas.

La respuesta de Twitter ha llegado muy tarde, más de una hora después de que la estafa comenzase y recorriese la red social como la pólvora. «Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta las cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos a todos en breve», han posteado desde la cuenta oficial de soporte.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

