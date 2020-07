Hamilton los pone en su sitio y gana en Estiria

Victoria del británico, seguido de Bottas, y tercer puesto de un pírrico Verstappen. Mal día para Sainz, 9º, tras un error de su equipo. Show de Checo Pérez, 6º.

Muchas ilusiones en la parrilla, con Carlos Sainz partiendo tercero y Max Verstappen iniciando la rebelión, pero este Mercedes W11 juega en su liga y el McLaren, desgraciadamente, también. Desde la pole, Lewis Hamilton ordenó el desastre de la semana pasada y venció sin oposición el GP de Estiria por delante de su compañero, Valtteri Bottas. El finlandés pasó calor a tres vueltas del final, cuando alcanzó a Mad Max con una ventaja de gomas enorme y tuvo que trabajarse el adelantamiento. La diferencia era tan grande que, a pesar de un domingo pírrico de Verstappen, aspirando a la victoria sin medios, terminó superándole. El neerlandés acabó tercero en el podio sobre el asfalto de Red Bull Ring. Peleas que Sainz no pudo ver ni de lejos, porque ese coche naranja no está con los grandes cuando sale el sol y el equipo, esta vez, tampoco ayudó.

Algunos pilotos de la parrilla se arrodillan para protestar contra el racismo dentro del movimiento Black Lives Matter antes del inicio de la carrera. MARK THOMPSON Momento de la colisión entre el monoplaza de Sebastian Vettel y el de Charles Leclerc, ambos de Ferrari, al principio de la carrera.

La salida de Hamilton fue tan fulgurante como su vuelta bajo la lluvia y no dio opción a nada. Sainz lo intentó contra Verstappen y se asomó en un par de ocasiones, pero la máxima potencia del motor Honda cerró cualquier puerta y el madrileño tuvo que desistir porque esa no es su pelea. También cedió pronto la plaza al Mercedes de Bottas y el Red Bull de Albon, coches grandes.

Mientras tanto, los Ferrari se noqueban a sí mismos en la primera vuelta con otro accidente como el de Brasil. Leclerc fue demasiado optimista en la aproximación a la Curva 3 y se subió encima del coche de Vettel, rompiendo su alerón trasero. El alemán («No sé quién ha sido», dijo por radio) llegó al garaje y se bajó del coche. Un par de vueltas más tarde hizo lo propio Charles, con daños irreparables en el fondo plano. Después de una clasificación indigna, «que no está a la altura del nombre de Ferrari» en palabras de Binotto, una carrera más lamentable aún. El monegasco asumió la culpa y así se lo dijo al tetracampeón.

Albon y Sainz, al frente de la zona media en la primera mitad de la carrera.

Antes de cumplirse el ecuador de la carrera, preciosa pelea en la zona media entre los dos Renault que, después de mucho intentarlo, se llevó Ricciardo, con neumáticos intermedios al contrario que sus rivales. No le ayudó en nada su equipo, algo tendrá que ver que se marcha a final de año, pero terminó pasando a un correoso Ocon. El francés abandonó más tarde por avería mecánica. Tras ellos, intensa lucha también la de los Racing Point adelantando con suma facilidad a la otra media parrilla. Norris y Gasly, en particular, les duraron poco a Stroll y Pérez.

Estrategias variadas y traca final

A la hora de cambiar neumáticos, Hamilton, Verstappen y Bottas, separados cada uno por cinco segundos, siguieron la estrategia lógica y pararon en ventanas similares. Así que, lógicamente, todo siguió igual durante otro buen rato. Lewis sólo tenía que gestionar una carrera bastante plácida desde su púlpito. Detrás, el finlandés tenía cierta ventaja de gomas para apretar al final (efectuó el pit stop diez vueltas más tarde). Eso hizo en el rush final.

Fue precisamente en el pit lane donde se arruinó la carrera de Carlos Sainz, que perdió todas sus opciones de liderar la zona media o aspirar a un podio remoto. Su parada fue pésima, de siete segundos, porque se atascó la rueda trasera izquierda. Además salió en tráfico, teniendo que adelantar a los Haas y los Alfa Romeo, y perdió todavía más tiempo. Ricciardo y Stroll le ganaron la posición con ese lance y también Checo, que le adelantó con clase en la Curva 6.

Ampliar

Checo Pérez rozó la gesta

El mexicano, simplemente, se salió en todas sus maniobras y pasó también a su compañero por fuera en la Curva 4. Luego fue a por RIcciardo y no le duró ni medio asalto, y después se quedó pegado a Albon. Cuánto talento, y qué bueno es también ese coche rosa que se mueve como un Mercedes, pero dicen que no es un Mercedes. Ahí está el nuevo rey de la clase media. En el polo opuesto, Sainz perdió la frescura de sus gomas con tantas peleas en las que nunca debió estar (sin el error en los boxes, debía estar delante de Ricciardo) y terminó noveno con el consuelo de la vuelta rápida. Que no, no es consuelo.

En la recta final, aparte de una defensa extraordinaria de Max Verstappen (le devolvió el adelantamiento por fuera) sobre Bottas que terminó culminando el finlandés, fue Lando Norris quien pescó en río revuelto. Stroll tocó a Ricciardo y Pérez se quedó sin neumáticos y con un alerón tocado por molestar al Red Bull. Entonces el joven británico de McLaren, muy listo, llegó y les pasó todos en la última vuelta. Saltaron chispas hasta el final en la zona más igualada de la parrilla. Delante no, delante estaba Hamilton más solo que la una. El séptimo está más cerca que ayer.

