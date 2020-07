Hidrocarburos transfiere a YPFB Refinación la investigación de depósitos irregulares

El Ministerio de Hidrocarburos, dejó en manos de la Unidad de Transparencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Refinación), toda la investigación preliminar de supuestos depósitos irregulares a cuentas privadas, que detectó esta instancia, en la gestión 2013.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, denunció el lunes públicamente que, en la gestión de Evo Morales, funcionarios de la subsidiaria YPFB Refinación, habrían realizado al menos cinco depósitos a plazo fijo de montos millonarios, cada uno, de alrededor de Bs 100 millones, a cuentas privadas.

“Se tiene la documentación de uno de los depósitos. Esa documentación va a ser acogida por la Unidad de Transparencia de la subsidiaria correspondiente (YPFB Refinación) y vamos a investigar otros”, manifestó el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

Más adelante, dijo a EL DEBER que, el material de trabajo ya se encuentra en la Unidad de Transparencia y como autoridad, tampoco puede acceder al mismo, mientras no haya una investigación previa.

Por eso, los documentos de las primeras investigaciones, no han podido ser facilitados por las autoridades de este Ministerio. Zamora dijo que se lo hará público, cuando terminen las investigaciones.

Investigación preliminar

Iván Roncal, jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, explicó que la Ley 331, de creación del banco Unión dispone que esta entidad financiera estatal, administre todas las operaciones y servicios financieros de la administración pública y de las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria accionaria, como el caso de YPFB Refinación.

“Pero en mayo del 2013, el entonces gerente general de esta subsidiaria, Guillermo Achá (que luego fue presidente de YPFB) realizó un depósito a plazo fijo, por Bs 100 millones, a una cuenta del banco de Crédito y a nombre de una persona particular, de apellido Vargas de quien no sabemos si era no, funcionario de YPFB Refinación”, explicó Roncal.

De todas maneras, expresó que la irregularidad pasa porque este depósito no está hecho ni a cuenta de la entidad petrolera ni a una cuenta oficial del banco Unión, sino de un banco privado a nombre de una persona particular.

Señaló también que se sigue procesando más información de esos cinco depósitos, todos por el mismo monto que se habrían realizado en estas cuentas y bancos privados.

“Estamos derivando la investigación y las acciones legales a Transparencia de YPFB Refinación para que sea esa instancia la que investigue y tome las acciones legales correspondientes”, determinó.

