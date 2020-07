Hoy arrancó el empadronamiento en Santa Cruz

Podrán empadronarse los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de septiembre y solo podrán realizar cambio de domicilio los ciudadanos bolivianos que retornaron del exterior a causa de la pandemia.

El empadronamiento para las elecciones generales que están programadas para el 6 de septiembre, inició el día de hoy en Santa Cruz, donde se habilitaron 18 centros en todo el departamento, 7 de ellos están ubicados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El director del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz, Adolfo Freire, indicó que hoy se inauguraron las nuevas oficinas ubicadas en el 4to anillo casi radial 27 y con ello se dio inicio a la atención al público, la cual se debe programar por el call center donde le otorgarán una día y horario dependiendo del último dígito de su cédula de identidad.

De igual forma las medidas de bioseguridad serán controladas por lo que las personas que no acudan con su barbijo no podrán ingresar aunque hayan programado su cita. La atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 13:00.

“Podrán realizar cambio de domicilio los ciudadanos bolivianos en edad de votar que se encuentran empadronados en el exterior, que retornaron a Bolivia por la época de pandemia. Para ello, deben presentar cédula de identidad boliviana original, documento que acredite su ingreso a Bolivia durante la pandemia del 22 de marzo hasta el 17 de julio, además deben estar registrados en el exterior en el Padrón Electoral Biométrico”, remarcó Freire en una conferencia de prensa.

