Internos de San Pedro dicen que 14 reos ya murieron con coronavirus en ese penal

Privados de libertad del penal de San Pedro aseguraron este martes que el número de víctimas mortales por el coronavirus es mayor al reporte oficial de ese centro penitenciario. Denunciaron que a causa de la enfermedad, 14 internos de esa cárcel perdieron la vida y que no se cumplen las medidas de aislamiento.

«Según lo que dicen acá, ya son 14 (muertos) pero en el informativo salió que apenas son tres y está diciendo que harán traslado de los sospechosos, que se está habilitando la capilla, pero no hay nada, no nos dejan salir, sólo hay ataúdes», declaró uno de los internos del penal de San Pedro, a través de una grabación de audio, sobre la situación de los contagios de Covid-19.

Mientas que el abogado penalista Eusebio Vera también se refirió al tema. «Me parece que están ocultando la información en relación a los datos reales al interior de este penal, toda vez que el número de contagiados e inclusive personas que posiblemente están fallecidos llegarían a 14», sostuvo.

Agregó que pidieron a las autoridades de que tomen cartas en el asunto «con la seriedad y profesionalismo que las circunstancias ameritan», ya que apuntó que no se cuenta medidas de aislamiento en el interior del penal.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

«No se está informando bien, ahora hay ataúdes en el penal de San Pedro, anoche había dos y esta mañana había uno, están ocultando todo, no están informando (…). Todavía no sacaron a todos, ahora sacaron uno de posta, sin ataúd, los con ataúd todavía no están saliendo», afirmó otro interno.

Hasta el momento, se confirmaron de manera oficial cuatro muertes, tres el pasado sábado y este martes se reportó el fallecimiento del padre de Juan Pari, investigado por el desfalco al Banco Unión. Sobre las causas de su deceso, no se confirmó ni descartó que hayan sido por coronavirus.

Página Siete Digital intentó comunicarse con el director de Régimen Penitenciario, coronel Clemente Silva, pero su celular estaba apagado.

Fuente: paginasiete.bo