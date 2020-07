José Quiroga: “Para pagar 45 millones de dólares por los derechos de TV, tenemos que saber qué ofertan los clubes”

El propietario de Sports TV Rights dijo que no hay nada definido y que no puede decir si ese monto, que pide la FBF, vale el fútbol nacional. “Hay cosas que no están claras. No se sabe si van los 14 clubes juntos, si entra en la oferta el Nacional B y si se contempla el pago del VAR”, afirmó

Juan Carlos Montaño Eguez

Quiroga aún no decidió cuanto ofertará por los derechos de TV