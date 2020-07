La frase de Zlatan por la que en Italia lo tildan de «arrogante»

EFE

Zlatan Ibrahimovic dejó una frase picante que a muchos no les cayó bien en Italia. El delantero habló tras la victoria de Milan sobre Juventus por 4 a 2 en la Serie A.

«¡Si hubiera estado aquí desde el comienzo de la temporada, habríamos ganado el Scudetto!», le dijo Ibrahimovic a DAZN.

Y agregó: «Soy presidente, entrenador y jugador, pero solo me pagan como futbolista».

El atacante también habló de su futuro y dejó dudas si seguirá en Milan: «Soy viejo, no es un secreto, pero es solo un número. Estoy haciendo buenos entrenamientos, tengo un buen equilibrio. Me estoy divirtiendo, tengo 38 años, no tengo el físico de antes, hago lo que puedo hacer, no puedo hacer eso que solía hacer a los 20, pero con inteligencia llega allí. No estoy aquí para ser una mascota, sino porque quiero traer resultados «.

«Jugar sin fanáticos es una pena, una situación extraña. Hacemos nuestro trabajo, somos profesionales. Lo siento por los tifosi. Podría haber sido la última vez que me vieron en vivo en San Siro», finalizó Zlatan.