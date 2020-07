Lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan. Nosotros segui…

Lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan. Nosotros seguiremos trabajando así vengan 2, 3, 4, 50 juicios, que van a tener que hacerlo porque no les queda otra, porque no hay ideas ahí al frente que combatan con las nuestras.

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora por Luis Arce Catacora (Lucho Arce)

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

