Luego de 115 días, Tarija ingresa a una cuarentena condicionada; critican restricción para el transporte público y privado

El transporte público retorna bajo condiciones, el horario de la jornada laboral será entre 07:00 a 13:00 horas. Las medidas de bioseguridad son para todos, sin diferencias. El problema de la restricción es que no permitirá a las personas que tienen vehículo transitar desde su domicilio hasta su trabajo que hasta el momento representa una de las maneras más seguras para no contraer el virus Covid-19.



• Las ferias barriales funcionarán solo dos veces a la semana.

Tarija

Fernando Barral Zegarra

La ciudad de Tarija y gran parte del departamento, a partir de este lunes ingresa a una cuarentena condicionada luego de 115 días de cuarentena rígida desde el 13 de marzo, fecha en la a que nivel nacional se determinó acatar esta medida para evitar la propagación de más casos de coronavirus dentro de la pandemia mundial que ya cobró miles de vidas y deja millones de contagios.

Mediante decreto el Gobierno Municipal de Cercado, Tarija, desde este lunes, dispuso cuarentena condicionada de riesgo alto, se reinician actividades con varias restricciones para evitar más contagios de coronavirus, esta cuarentena evaluada periódicamente.

Se dispone el reinicio gradual y escalonado de las actividades económicas en la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, debiendo aplicarse obligatoriamente los procedimientos de bioseguridad, establecidos en los protocolos anteriormente vigentes.

El incumplimiento de los protocolos establecidos, será sancionado. Todas las actividades serán controladas e inspecccionadas, el municipio se reserva el derecho a iniciar las acciones legales en caso de cualquier incumplimiento.

Autorizaron el retorno del transporte público de las 05:00 a 14 horas, placas con terminación impar, lunes, miércoles y viernes; placas con terminación par, martes y jueves. La semana siguiente se realizará de manera inversa.

Se autoriza la circulación y operación únicamente de movilidades, transformadas (adecuadas) y que cuenten con la acredítación de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana. Se dispone mantener la tarifa de transporte oficial aprobada antes del periodo de la pandemia.

Cumplir con el protocolo de bioseguridad concertado y aprobado por la Secretaría de Movilidad Urbana. EI resto de vehículos del transporte público, se irá incorporando conforme obtengan la acredítación correspondientes.

La Polícía Nacional, Fuerzas Armadas y las instancias municipales competentes. Son encargadas del control. Se permite lo salida de personas en vehículos particulares de lunes a viernes, en el mismo orden de placas que para el transporte público.

Se autoriza lo circulación de bicicletas y motocicletas, para fines de transporte particular, laboral e individual.

Queda terminantemente prohibido prestar servicio de transporte público en moto-taxis, tricimotos, cuatrimotos (toritos) o similares, y todo otro transporte, agrega el extenso decreto difundido este domingo por la tarde.

Se autoriza el servicio de Delivery conforme a norma municipal. La circulación de vehículos de emergencia y urgencia. De lunes a viernes después de las 14:00 y hasta las 05:00 se prohíbe la circulación de personas y vehículos de transporte público y privado.

Los sábados y domíngos queda terminantemente prohibida toda circulación de personas, vehículos públicos y privados.

Horario continuo para la banca, ferias y mercados

Para evitar aglomeraciones en las entidades de servicio público municipal y entidades financieras, las actividades se desarrollarán de 07:00 a 13:00 horas. Se podrán habilitar otros horarios para atender requerimientos de la ciudadanía.

Se permitirán las ferias de abastecimiento de productos de primera necesidad y no perecederos únicamente dos veces a la semana (martes y viernes) de 06:00 a 17:00 horas en los lugares exclusivamente habilitados y autorizados por el Municipio.

Se deberá cumplir estrictamente con el protocolo de bioseguridad, tanto vendedores como compradores, no pueden asistir mujeres embarazadas y persones mayores de 60 años, persones con enfermedades de base, menores de 18 años, personas con hijos menores

Para mercados y supermercados rige la misma disposición. Las tiendas de barrio, atenderán exclusivamente solo desde ventanilla o puerta. Las medidas de bioseguridad para todas estas actividades también son obligatorias.

Andrea Cardona

La ciudad de Tarija que tiene el mayor número contagios de Covid-19 (633 casos) del departamento retorna a las actividades públicas y comerciales bajo un protocolo de seguridad en el cual el mayor desafío cae en la precaución de la población para cumplir las normas de sanidad y establecer hábitos que se ajusten a la “nueva normalidad”. Aunque las restricciones impuestas por el municipio en el Decreto Municipal Nº 013/2020 para el transporte público y privado, causó malestar y preocupación en la población.

“Me estuvieron mensajeando sobre la problemática de limitar el transporte. Las personas que trabajan todos los días quieren transportarse en su movilidad. Nos hemos tratado de comunicar con el Alcalde pero sus funcionarios no accedieron a nuestra petición. No conocemos con quienes coordinaron porque no hay consenso ni con el transporte ni con los vecinos del municipio. La población no está de acuerdo con ello”, indicó el secretario de Comunicación de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), Edwin Arana.

Estas críticas se extendieron por las redes sociales. El problema de la restricción es que no permitirá a las personas que tienen vehículo transitar desde su domicilio hasta su trabajo que hasta el momento representa una de las maneras más seguras para no contraer el virus. En páginas de Facebook y en grupos de WhatsApp la población cuestionó la falta de consenso con los directos afectados.

“Vivo en Morros Blancos y trabajo en Senac. ¿Dos días puedo ir en mi vehículo y los otros tres me tengo que exponer al virus porque lo diga el Alcalde? Creen que todos vivimos en el centro o nos vienen a buscar choferes públicos?» señalaba Maité A.

Permisos

Podrán circular las unidades de transporte adecuadas y acreditación por la Secretaría de Movilidad Urbana

«No parecen razonables esas medidas: restringiendo a vehículos de transporte público ocasionaran más aglomeración de pasajeros; vehículos particulares son seguros en esta época (..)» dice Patricia E.

Desde este lunes 6 julio se prevé el retorno de la jornada laboral en entidades financieras y públicas en horario reducido, apertura de comercios y ferias de primera necesidad, conforme a horarios y protocolos de bioseguridad. Mientras, el transporte público y privado puede circular desde las 05.00 a 14.00 horas, pero de acuerdo a la terminación de placas, números impares los días lunes, miércoles y viernes. Los números pares el martes y jueves. La semana siguiente, es decir del 13 al 19 de julio, será de manera inversa y así de modo intercalado.

El incumplimiento de los protocolos establecidos, generará sanciones a los infractores y la suspensión de la actividad autorizada, aseveró el alcalde, Rodrigo Paz.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se han liberado todas las actividades, salvo las de ocio, de 05.00 a 13.00 horas, los ciudadanos no entienden la medida, puesto que contempla restricciones que multiplicará la congestión en los micros y taxi trufis, incluso sin el retorno de los escolares.

El decreto también prohíbe prestar servicios de transporte público en mototaxis, tricimotos, cuatrimotos o similares. Se autorizó el servicio de Delivery conforme a norma municipal aprobada y se mantiene la circulación de vehículos, personas e instituciones que realicen actividades de emergencia y urgencia, comprendido en el Decreto nacional y departamental.