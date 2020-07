Mesa deslinda responsabilidad por elecciones en plena pandemia

El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, deslindó cualquier responsabilidad sobre las consecuencias de la realización de las elecciones el 6 de septiembre, en plena pandemia por coronavirus. “Esa es responsabilidad del Gobierno y del Tribunal Supremo Eletoral”, puntualizó.

En conferencia de prensa virtual, Mesa dijo también que la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial deben investigar todos los hechos de sangre que ocurrieron durante el gobierno de Evo Morales, como el caso del Hotel Las Américas, Chaparina, la Calancha y otros, así como las muertes ocurridas en noviembre en Senkata y Sacaba, que corresponden al gobierno interino de Jeanine Áñez.

El candidato cree que existe una triple percepción ciudadana: El miedo a la pandemia, a enfermarse, y a perder la vida. «Enfrentamos los casos de seres queridos que se enferman y mueren”, expresó.

Dijo que a ello se suma el desempleo y la falta de recursos en la familia. “La gente está harta del despilfarro de estos 14 años, con la construcción insulsa de un Palacio, la compra de un avión, el Fondo Indígena, lo que genera una gran frustración, como también nos sentimos defraudados por un gobierno que dice una cosa y hace otra. Aviones de la FAB, corrupción en la compra de respiradores, todo eso queremos cambiar”, manifestó.

Por su parte, el candidato vicepresidencial Gustavo Pedraza señaló que, a esta altura, es imposible hacer algún tipo de alianza, por lo que tanto él como Carlos Mesa aseguraron que su propuesta es lograr la confluencia del voto en torno a su propuesta y el voto útil.

Según Pedraza, el gobierno de Áñez ha sufrido la pérdida de apoyo por la forma en que ha manejado la pandemia. Por lo tanto, garantizó que el voto contra el MAS se concentrará en CC.

Mesa manifestó que, hasta el momento, el gobierno de Jeanine Áñez no se comunicó con CC para hacer ningún tipo de propuesta, como lo había anunciado el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pero celebró que la presidenta se hubiera comprometido esta semana a garantizar elecciones justas, y que se realicen el 6 de septiembre.

Al menos cuatro veces, Mesa puntualizó que la presidenta “dio un cambio de 180 grados” en su posición sobre la fecha de las elecciones generales, y confirmó los comicios incluso ante el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Por lo tanto, «los únicos responsables de lo que suceda (con la ciudadanía) serán ella y el TSE”.

Ante pedidos como el de Chi Hyung Chung, contagiado con el Covid-1, o del candidato Luis Fernando Camacho, de que no es posible llevar a cabo elecciones en esa fecha, Mesa dijo que CC expresó solamente una opinión sobre la fecha, porque es necesario que la pandemia sea enfrentada por un gobierno establecido, pero sugirió que planteen un nuevo cambio a esas instancias. Sin embargo, eso debería pasar también por la Asamblea Legislativa, que tiene dos tercios del MAS, partido que quiere elecciones cuanto antes.

En República Dominicana se registró casi el 44,71% de ausentismo el último domingo, día de elecciones. Este medio le preguntó que este ausentismo podría acentuarse en regiones más afectadas por la pandemia, como Santa Cruz o Beni, lo que podría beneficiar al MAS y a CC, y perjudicar las aspiraciones de Áñez o Camacho, si es que no se disparan los casos en La Paz. Mesa respondió y aseguró que no hizo ningún tipo de cálculo político, porque no hay datos que se refieren a niveles de ausentismo.

