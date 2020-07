Mesa no asistirá a posible cumbre para cambiar fecha de elecciones y CC guarda silencio en denuncia contra Arce

El candidato y expresidente no piensa a asistir a una reunión que tenga como eje central un pedido para modificar la fecha de las elecciones. Además, Mesa critica al MAS y a los Demócratas por confrontar en plena pandemia

El Deber

El postulante presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, descartó asistir a una eventual cumbre política para debatir la modificación de la fecha de las elecciones, que por ahora está establecida para el 6 de septiembre. El expresidente dijo que no le compete tomar decisiones en esta temática y criticó al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a los Demócratas de auspiciar una confrontación en plena pandemia por coronavirus. Además, la alianza CC guarda silencio sobre una posible denuncia contra el MAS porque su presidenciable comentó una encuesta.

«Si la convocatoria es para postergar la elección no vamos a asistir, porque no nos compete tomar decisiones y no quiero que se vaya a interpretar de manera alegre y arbitraria que fuimos nosotros los que tomamos una decisión que no tomamos. Para discutir el día de la elección no asistiremos a ninguna reunión», afirmó Mesa en entrevista con Cadena A.

Sin embargo, el expresidente afirmó que si existe una decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Ejecutivo de postergar la jornada de votación bajo un estudio científico, CC acatará la decisión. «Vamos a acatar lo que digan las autoridades de los tres poderes del Estado”, insistió el candidato.

Mientras, CC guarda silencia sobre una posible denuncia contra el presidenciable del MAS, Luis Arce Catacora, quien comentó una «encuesta interna» en una entrevista periodística. Las alianzas Juntos, Creemos y Libre 21 presentaron, por separado, demandas ante el ente electoral con la intención de eliminar la sigla del MAS.