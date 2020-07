Miembros de la ‘resistencia cochala’ tapian ingreso a la Alcaldía de Cochabamba y piden la renuncia de Leyes y Soria

La Resistencia Juvenil Cochala decidió tapiar los ingresos a la Alcaldía de Cochabamba demandando la renuncia del alcalde cochabambino, José María Leyes, y de la gobernadora de esa región, Esther Soria. El movimiento reclamó que estas autoridades no coordinan y no hacen un buen trabajo en plena crisis sanitaria por el coronavirus. Los activistas adelantaron que no dejarán ingresar a los funcionarios ediles hasta que el burgomaestre y la gobernadora no oficialicen sus renuncias.

«Estamos exigiendo la renuncia del alcalde (Leyes) y de la gobernadora (Soria), por incapaces tienen que irse. No hicieron nada en plena pandemia, hay tanta gente muriendo y ellos no hacen nada. Nosotros nos estamos muriendo y ellos no hacen nada. Esa gente tiene que irse y no puede quedarse en sus cargos», reprochó una de las activistas del movimiento ciudadano.

Además, la resistencia cochala lamentó que Leyes y Soria no hayan podido arreglar el conflicto en la zona de K’ara K’ara, donde existe un bloqueo y enfrentamientos en el ingreso al botadero sanitario de la capital cochabambina. «Es una pena que no tengan capacidad para solucionar lo de K’ara K’ara. La basura está llenando la ciudad. Eso es incapacidad», lamentó otro de los manifestantes.

La Policía no pudo evitar que el movimiento juvenil coloque ladrillos a las puertas de ingreso a la Alcaldía de Cochabamba. Fueron numerosos los miembros de esa organización civil que tapiaron esos espacios de la comuna.

Fuente: https://eldeber.com.bo