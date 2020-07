Miguel Bosé prohibió a su sobrino Olfo asistir al funeral de su madre, Lucía Bosé por diferencias religiosas

El cantante ha estado en una batalla con el hijo de su hermana desde hace siete años

Una de las muertes que más impactó durante este confinamiento fue la de Lucía Bosé, la gran matriarca de la familia que siempre había gozado de muy buena salud y también, muy buena relación con los medios de comunicación.

Ahora, según ha publicado ABC, su hijo, Miguel Bosé organizó ayer un homenaje a su madre en su casa. A esta s estuvieron invitados amigos y familiares a quien convocó directamente el cantante. Pero de quien no requirió presencia, fue de su sobrino Olfo Bosé, por no practicar la religión católica.

El hijo de su hermana, Lucía Dominguín, reveló directamente al diario que su tío le pidió expresamente abstenerse de presentarse.

“Han pasado siete años desde que cometí un error. Parece que soy una especie de Judas. Yo solo quería despedirme de mi abuela y de toda mi familia, pero mi tío no me ha dejado”, contó Olfo.

Su hijo le hizo un homenaje como un último adiós (Foto: AP/Alessandra Tarantino)

Tampoco han podido asistir Lucía y Paola, quienes residen en Valencia y a las que Olfo se ofreció trasladar para que asistieran a la despedida. Olfo no ha sido el único que no ha estado, ya que sus primos, Nicolás Coronado y Alma Villalta, que también estaban invitados, no han podido asistir por motivos laborales… por lo que al final, son muchos los miembros de la familia Bosé que se han quedado sin despedirse de la fallecida Lucía.

De acuerdo con la publicación, la ceremonia fue oficiada por el sacerdote Carlos Fuentes, amigo del cantante de 64 años, un evento que permaneció fuera del ojo mediático.

Según cuenta el propio periódico, en las próximas semanas los hijos de Lucía Bosé se repartirán algunos de sus recuerdos personales ya que la matriarca decidió dejar en vida la propiedad a su nieta Alma Villalta.

Cuáles son las diferencias

Olfo explicó que su madre está enojada con su tío. Pero esto no es algo nuevo ya que el hombre de 40 años de edad no practica la religión católica desde hace unos años, cuando decidió convertirse al hinduismo balinés durante uno de sus viajes a Asia.

Olfo practica el hinduísmo balinés desde hace casi una década (Foto: REUTERS/Johannes P. Christo)

A pesar de los problemas que le ha causado, también le traerá aventuras, ya que el próximo 1 de agosto emprenderá un nuevo reto: dar la vuelta al mundo en 80 bicicletas.

Como parte de este proyecto arrancará en Arrancará en Burgos y pasará por Finisterre, Finlandia, Grecia, Egipto, África; esta aventura la relatará a través de su canal de YouTube y otras redes sociales.

A través de este reto que cumplirá solo, ayudará a la ONG ELA España, que por su parte, apoyan a enfermos de esclerosis lateral amiotrofia. Debido a esta iniciativa fue nombrado por la ONG embajador honorífico.

Se apagó una estrella

Con 89 años que acababa de cumplir en enero, la italiana Lucía Bosé falleció el lunes 23 de marzo en un hospital de Segovia, donde estuvo internada durante tres días. La actriz había ingresado el viernes previo con varios síntomas de coronavirus como fiebre y tos. Pasó la mayor parte del tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Lucía Bosé falleció el 23 de marzo (Foto: Instagram)

Su primogénito, Miguel Bosé, confirmó la noticia con una fotografía de su madre. “Queridos amigos… les comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios”, escribía el cantante en su perfil de Instagram.

Sus hijas Paola y Lucía se encontraban en Valencia, mientras que Miguel Bosé estaba en la Ciudad de México junto a dos de sus cuatro hijos.