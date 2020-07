Ministerio de Trabajo dispone horario continuo en jornada laboral de 05:00 a 18:00 horas durante julio

El Ministerio de Trabajo informó a través de una resolución la determinación tomada de que la jornada laboral para el sector público y privado desde el 1 al 31 de julio (ampliación de cuarentena dinámica y condicionada) sea de horario continuo de ocho horas de lunes a viernes, entre 5:00 a 18:00 horas.

“La jornada laboral para el sector público y privado en todo el territorio del Estado, a partir del 1° al 31 de julio de 2020, en horario continuo de 8 horas laborales, de lunes a viernes, entre las 05:00 y 18:00 horas”, indica la resolución ministerial.

No obstante, la cartera de Estado específico que el horario continuo no podrá aplicarse en algunas actividades laborales, como de la Policía, las Fuerzas Armadas, el sector de Salud, y el de las entidades públicas que no pueden suspender su trabajo. “Otras actividades, que por su naturaleza y normativa requiera una jornada distinta”, agregó el Ministerio.

Asimismo, se establece que el ingreso y salida en el sector público debe ser escalonado con intervalos de media hora a partir de las 7:30.

Y en el caso del sector privado, deben definir el ingreso y salida de acuerdo a los horarios establecidos, es decir, de 5:00 a 18:00. “excepto empresas que sostengan jornadas especiales por la naturaleza de sus actividades”, explica la resolución.

Fuente: http://www.boliviatv.bo