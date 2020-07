Moisés Calero: «Estoy agradecido con todas las personas que me han ayudado desde un principio»

El delantero de The Strongest, Moisés Calero, es un agradecido con Dios, la vida y el club aurinegro, así como en todas las personas que lo ayudaron a llegar al cuadro de Achumani, según relató al departamento de prensa del once paceño.

«Estoy agradecido con todas las personas que me han ayudado desde un principio, con todos los profesores, compañeros que alguna vez me regalaron chuteras o me dieron para mis pasajes», explicó Calero, quien en poco tiempo se ganó el cariño de la afición aurinegra por su sacrificio en la cancha.

Según relató el joven atacante, inició su camino en la escuela Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, pero poco a poco recibió oportunidades de seguir creciendo y no las desaprovechó. Esto incluso lo llevó a ser convocado a la Selección nacional Sub-23.

«Mi papá y mi hermano siempre han estado apoyándome. Mi hermano siempre me transmitía esas ganas de poder jugar al futbol. A mis 14 años mi hermano me llevo a la (academia) Tahuichi Aguilera, estuve un tiempo y de ahí el profesor Jesús Rojas me llevo a su equipo que jugaba en tercera de ascenso. Estuve 8 meses en la Tahuichi Aguilera y me fui al Tigre, el profesor (César) Farías y el club me abrieron las puertas del club para probarme, estuve 6 meses a prueba y gracias a Dios me agarraron», contó Calero.

Por ese agradecimiento y este momento por el que atraviesa, Calero confesó que llegó a una de las instituciones más grandes del país. Como retribución, apunta a lograr el título con el Gualdinegro.

En este tiempo en el que la actividad deportiva está paralizada por la pandemia de la Covid-19, Calero trabaja a distancia y a órdenes del DT Alberto Illanes, sin pausa y no dejando nada al azar.

«Darle las gracias a Dios por darme el privilegio de poder formar parte del club más grande de Bolivia . Decirle a todo la hinchada que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora, que nosotros vamos a seguir trabajando para darles más alegrías y títulos al club», concluyó.