Mueren cinco ancianos en asilo San José con sospecha de Covid-19; piden ayuda al Sedes

Cochabamba

Walter Tapia Callao

Cinco adultos mayores de 65 años perdieron la vida en la última semana en el asilo San José por sospecha de Covid-19. La última víctima es una mujer de 81 años, que falleció el domingo con síntomas leves de la pandemia y este lunes sus restos continuaban en el centro a la espera de que el Sedes acuda a tomarle la prueba.

El hogar alberga a casi un centenar de ancianos con distintas patologías y que necesitan que se les realicen la prueba del Covid-19 por ser una población de alto riesgo junto a las personas con enfermedades de base.

La adulta mayor comenzó a sentir los síntomas este fin de semana, se agravó y no pudo resistir los malestares.

“La señora falleció ayer con síntomas leves de Covid-19, el cuerpo sigue aquí, llámanos a los del Sedes pero hasta ahora no vienen, con ella ya son cinco las personas fallecidas en el hogar. No sabemos cómo pudo llegar el virus porque desde que el inicio de la pandemia no entra nadie y cada semana fumigamos el asilo”, dijo una de las encargadas.

Las edades de los fallecidos son de 82, 77, 81 y 95 años. La administración del asilo espera los resultados de laboratorio para confirmar o descartar si el deceso fue por la Cvid-19 o por causas naturales debido a la edad avanzada de los ancianos.

La administración pide que el Sedes acuda al lugar para tomar las pruebas de los fallecidos para definir cómo harán el entierro y seguir las medidas de bioseguridad más adecuadas.

El estado de salud de los adultos mayores es estable “con síntomas leves de la gripe común por el invierno”, informaron desde la institución, sin embargo, se harán constantes controles para evitar un posible brote de la Covid-19.

Fuente: Los Tiempos