No me interesan las encuestas. No me interesa saber cuánto ha crecido tal o cual político. Las cifras que nos importan son las de bolivianos que cada día se contagian, sufren, pasan hambre y mueren. Por eso trabajamos en llevar ayuda, solidaridad y esperanza a quien lo necesita. https://t.co/n9NpliXNRC

Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho

