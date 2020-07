Nuestra propuesta de hoy: El Estado debe aportar el capital económico para que los micro y pequeños empresarios fabriquen barbijos con estándares de calidad adecuados para que se distribuyan a costos muy bajos y en algunos sectores gratuitamente. https://t.co/CbSQEI8YXE

Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

Gobierno, Defensoría y Carlos Mesa piden castigo para autores que mellaron la dignidad de Eva Copa www.opinion.com.bo | 14 hours ago ...El Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y Carlos Mesa, por separado, manifestaron su repudio por a los actos de violencia de género... públicos", señaló la entidad que defiende a la población. El candidato presidencial por la tienda política Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se pronunció... Compartido: 858

El Covid-19 no perdona a nadie: al menos 20 personajes destacados no lograron ganarle la batalla al coronavirus eldeber.com.bo | 6 hours ago .... El candidato a la presidencia de CC, Carlos Mesa, lamentó el deceso de Arámburo. Marcelo Elío Chávez, expresidente de la Cámara de Diputados y..., falleció la madrugada del 20 de julio. El candidato a la presidencia de CC, Carlos Mesa, lamentó el deceso de Arámburo. Marcelo Elío Chávez... Compartido: 765

CARLOS MESA EXALTA A EVO MORALES. 21 PIROPOS. www.youtube.com | 14 hours ago ...Noticias de actualidad. 21 piropos de Carlos Mesa a Evo Morales. Lo reconoce como uno de los mejores Presidentes de Bolivia.... Compartido: 171

Gobierno, Defensoría y Carlos Mesa piden castigo para autores que mellaron la dignidad de Eva Copa ahoradigital.net | 36 minutes ago ...tan canallesca acción. Las autoridades deben procesar y sancionar a los autores de este delito — Carlos D. Mesa Gisbert (&carlosdmesag) July 31...El Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y Carlos Mesa, por separado, manifestaron su repudio por a los actos de violencia de género... Compartido: 70

Carlos Mesa alaba a Evo Morales www.youtube.com | 21 hours ago ...#LuchoYDavid, #YoLucho #BoliviaMereceMAS Imperdibles declaraciones de Carlos Mesa cuando aseguraba que, "Bolivia, sin morales es ingobernable"... Compartido: 11

Expreso mi más enérgico repudio al atentado cibernético que daña la dignidad de … eju.tv | 17 hours ago ...vuelta tras una diferencia de diez puntos porcentuales con el candidato Carlos Mesa (36,73%). El informe preliminar de una auditoría realizada..., él... ha calificado la medida del TSE de ilegal y considera que el gobierno busca "quedarse en el poder". Por su parte, Carlos Mesa (Comunidad... Compartido: 7

Elon Musk and the Overthrow of Democracy in Bolivia www.blacklistednews.com | 48 minutes ago ...mere 13.3 per cent, far behind the Movement for Socialism's Luis Arce (41.9 per cent) and the center right's Carlos Mesa (26.8 per cent). The election... Compartido: 2

Carlos Mesa no tuiteó sobre el natalicio de Hugo Chávez boliviaverifica.bo | 14 hours ago ...La supuesta captura contiene frases sacadas de un artículo escrito por Carlos Mesa el año 2013 Por redes sociales circula una fotografía de un... supuesto tuit escrito por el expresidente y actual candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Es información falsa, Mesa no tuiteó... Compartido: 1

www.lavozdebolivia.com | 13 hours ago ...Carlos Mesa, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, y la presidente Áñez. Sin embargo, una encuesta del 20 de julio tiene a Arce y... Bolivia, pero en privado aconsejarle que se retire gentilmente de la carrera. También debe involucrar respetuosamente a Carlos Mesa, Luis Arce y el MAS, y... Compartido: 0