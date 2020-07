Oruro: 30 fallecidos por Covid-19 fueron enterrados en una fosa común

El lunes, familiares dieron a conocer que 30 cuerpos de fallecidos con coronavirus habían desaparecido de la morgue del Hospital Obrero de Oruro.

Página Siete

Autoridades municipales de Oruro y de la Caja Nacional de Salud (CNS), comunicaron este martes que 30 cuerpos de fallecidos por coronavirus fueron enterrados en fosa común indicando que se constituían en un riesgo para la salud pública, debido a la cantidad de tiempo que permanecían en la morgue del Hospital Obrero de esa ciudad.

El jefe médico de la CNS regional Oruro, Gonzalo Arequipa, entrevistado por radio Fides, admitió que por órdenes del gerente nacional de la Caja José Verduguez, los cuerpos fueron enterrados en fosa común.

“La autoridad superior ha ordenado que estos cuerpos se entierren en una fosa común. Yo tampoco me he enterado, esta mañana me he enterado que el administrador había ordenado que, conjuntamente con la Alcaldía, (ya) que estaban produciendo focos de contaminación, no ha habido respuesta de los familiares y (por eso) han autorizado el entierro en fosa común”, comunicó.

Arequipa negó que los cuerpos hayan estado desaparecidos, como denunciaron los familiares, e insistió en que habían cuerpos que se encontraban en la morgue por más de 15 días sin haber sido reclamados.

“Hay cadáveres que han empezado a hincharse, hay uno que ha reventado dentro de la bolsa. A parte de eso, el familiar está enterado de que existe un cuerpo de un familiar que ha fallecido y que está en la morgue, porque nadie puede decir que no sabía, porque en el momento en que fallece se les informa, incluso para entregarles el certificado de defunción”, explicó el jefe médico.

Al respecto, el secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Marcelo Cortez, a través de un video, comunicó que por protocolo la comuna habilita un espacio para los cuerpos que no son reclamados para recibir sepultura.

“De acuerdo a ley, cuando una persona fallece y no cuenta con los servicios fúnebres respectivos, el gobierno municipal debe habilitar algunos espacios o cementerios específico para poder depositar allá las personas que fallecen. Es por eso que el gobierno municipal cumpliendo todos los protocolos técnicos y jurídicos, estableció un espacio para que puedan estos cuerpos ser depositados y darles cristiana sepultura”, indicó Cortez.

De acuerdo a la denuncia que familiares dieron a conocer a través de los medios de comunicación, los cuerpos fueron retirados de la morgue del Hospital Obrero, pero no se sabía dónde habían sido depositados.

Muchos de los cuerpos debían ser recogidos el lunes para ser cremados y fue así que los familiares se enteraron de la situación. «Cómo es posible que los hayan botado como a perros», indicó una señora en medio del llanto, entrevistada por ATB.

“No hay ningún informe sobre los cuerpos, qué vamos a hacer sin los cuerpos, no es que no hemos querido recogerlos de la morgue, no estaban funcionando los hornos crematorios, el único horno crematorio ha funcionado recién desde el jueves”, detalló otra de las denunciantes a La Patria.

Según la familiar, hay personas que cancelaron el servicio crematorio con preferencia mientras que otros familiares esperaban días a que sus seres queridos sean incinerados.

“Han cremado a otras personas que han pagado por abajo, se han hecho un negocio con las cremaciones”, manifestó.