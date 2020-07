Pandemia causa reducción mundial de los servicios de salud a madres, niñas y niños

La pandemia del COVID-19 ha forzado la reducción en 20 por ciento de los servidos de salud y sociales prestados habitualmente a madres, recién nacidos, niñas, niños y adolescentes a nivel mundial, según un estudio independiente encargado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una deficiencia que se traduce en pérdidas de vidas, según trascendió este lunes (13.07.2020).

«Los sistemas de salud, tanto en los países pobres como ricos, están luchando masivamente, y los servicios para las madres, los recién nacidos, los niños y los adolescentes se están desmoronando», advirtió Elizabeth Mason, copresidenta de un equipo -encargado por el secretario general de la ONU, António Guterres- para el estudio del impacto del coronavirus en estos grupos.

Asimismo, Mason subraya que una de las mayores preocupaciones del panel de expertos que ha elaborado el informe es la dificultad de acceder a vacunas que pueden salvar vidas debido a los cierres de programas o restricciones de movimientos.

