Plantean rescindir con los que no vayan a la Selección

Campeones

viernes, 17 de julio de 2020 · 00:03

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Comienza a tomar forma la idea de rescindir contrato con los jugadores que no quieran asistir a la Selección nacional. El director del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Antonio Decormis, sugirió que esa sería una alternativa a contemplar, ante la presión que realizan los futbolistas de nuestro país para no asistir a la convocatoria que tiene lista el técnico César Farías para “encapsular” a la Verde en La Paz.

“Me siento sorprendido y apenado por esta situación. Personalmente si fuera presidente de una entidad invitaría a uno o dos a dejar al club y rescindir de mutuo acuerdo ya que rechazar a la patria está penado”, subrayó Decormis.

El directivo de la entidad federativa expresó su malestar por las negativas constantes que recibe el conjunto nacional para comenzar su preparación de cara al inicio de la Eliminatoria que está pactado en principio para octubre próximo.

“La verdad muy decepcionado por el actuar de algunos jugadores, creo que los abogados de Fabol se están aprovechando de su inocencia y varios de esos futbolistas están en salida de sus carreras profesionales y no sé qué pretenden llegar renunciando a algo que todavía no lo tienen. Parece ser un capricho de unos cuantos y no la representación genuina del universo de jugadores que tenemos”, puntualizó.

Las palabras de Decormis encontraron eco inmediato en el presidente de Nacional Potosí, Wilfredo Condori, quien alertó a sus jugadores que si no acuden al seleccionado, dejará sin efecto el contrato que tienen con la entidad que preside. Condorí criticó el manejo de Paniagua al frente de la agremiación de jugadores y anotó que, “la Federación debería ponerle un alto a Paniagua, está perjudicando a la Selección y los clubes. Nosotros somos claros en este tema, si nuestros jugadores están en esto que renuncien también a Nacional Potosí y les rescindimos inmediatamente el contrato porque están haciendo quedar mal al club”, remarcó Condori.

Reunión suspendida

Ayer, estaba prevista una reunión entre Fabol y el comité ejecutivo de la FBF para dar solución a estos temas, sin embargo debido a la delicada situación de salud en la que se encuentra el presidente de la FBF, César Salinas, la cita quedo postergada hasta nuevo aviso.

El segundo vicepresidente de la FBF, Robert Blanco, prefiere agotar todas las instancias de dialogo que sean posibles para que el seleccionado no sea la perjudicada.

“Yo soy de la idea de que con dialogo se solucionan los problemas, las amenazas están por demás porque cuando se llegan a acuerdos siempre queda una espina por lo que se dijo, hay que evitar eso y lo que tiene que primar es la buena voluntad de arreglar las cosas”.

Blanco es uno de los dirigentes que está en contacto permanente con el DT de la Verde, César Farías, quien declaró a la prensa internacional que, «la selección es como una dama, no hay que ofenderla ni con el pétalo de una rosa. Hay que quererla, cuidarla, desearla y darle lo mejor siempre».

Farías y su cuerpo técnico se encuentran a la espera de que las autoridades sanitarias emitan la siguiente semana una resolución biministerial para que les permitan entrenar.

“Hable con el profesor Farías y el mantienen su mente de concentrar en La Paz y lo mejor sería para el entrenar en el propio estadio Siles o en Achumani, pero la otra logística ya lo tiene programado”, añadió Blanco.