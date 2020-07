Propietarios buscan maneras de «protegerse» de ley de alquileres

La sanción de la norma que condona el 50% de los arriendos ha llevado a los arrendadores a ser más exigentes con los requisitos.

Algunos anuncios de alquiler de inmuebles.

La creación de una “lista negra” de malos inquilinos, la revisión de los historiales crediticios y alquilar inmuebles sólo a personas asalariadas son algunas de las medidas propuestas por los propietarios de bienes inmuebles para protegerse de la aplicación de la Ley Excepcional de Alquileres, sancionada ayer por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“El efecto de esta ley es que ya no vamos a poder confiar en los inquilinos, por eso vamos a tener que tomar algunas medidas para saber si las personas a las que les vamos a alquilar espacios son buenos pagadores, si no han tenido problemas en otros lugares y que éstos puedan dar garantías de su solvencia”, explicó Miguel Ángel Carrasco, propietario de un departamento en alquiler en la zona central.

Entre los controles propuestos, algunos propietarios sugieren la creación de una “lista negra” de malos inquilinos, que pueda ser consultada por los dueños de inmuebles antes de dar en alquiler su propiedad.

“Si usted habla con propietarios de inmuebles, siempre tendrán una historia de terror sobre inquilinos sucios, ruidosos o que se niegan a pagar y no se quieren ir. La idea es sistematizar todas esas quejas para que otros no caigan con estos malos arrendatarios”, agrega Carrasco.

Maria Luisa González, otra propietaria, señala que otra de las medidas que se han planteado en las reuniones que ha mantenido con otros dueños de casas y departamentos es la de solicitar a los futuros inquilinos información sobre su historial crediticio, para de esta manera poder comprobar si es que estos son deudores morosos o pagadores cumplidos.

“No es algo que tenga relación directa y reconozco que puede haber excepciones, pero generalmente si una persona es mala pagadora con una institución, como un banco, lo será también con su alquiler. Claro que cada propietario podrá evaluar con el futuro inquilino las circunstancia en las cuales se presenta la deuda”, agregó la propietaria.

Alquilar sólo a asalariados

Algunos propietarios también indicaron que, a partir de ahora, sólo alquilarán sus inmuebles a personas asalariadas o que cuenten con un ingreso fijo, para asegurarse de que puedan mantener el pago de los arriendos.

“Vamos a exigir que las personas que alquilen tengan un salario o un ingreso fijo, para que así después no puedan escudarse en situaciones como la que estamos pasando ahora (la emergencia sanitaria) para no pagar. Vamos a pedir una copia del contrato de trabajo de estas personas para que después no caer en sorpresas desagradables”, señaló un propietario en una publicación en redes sociales.

Esta medida se presenta luego de que los dos primeros proyectos de la Ley Excepcional de Alquileres, excluyeran de su aplicación a los asalariados, tanto del ámbito privado como del público; sin embargo, en el proyecto aprobado y sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, sólo se excluye a los funcionarios públicos de la norma.

La norma sancionada ayer establece el descuento del 50% de los alquileres de bienes inmuebles desde el inicio de la emergencia sanitaria, el congelamiento de los cánones de arrendamiento hasta después de concluida la cuarentena en todas sus modalidades y la suspensión de todos los procesos de desalojo hasta tres meses de pasado el confinamiento.

En contrapartida, los arrendadores podrán acogerse a un descuento del 50% del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). Además, la norma incluye una conminatoria a los gobiernos autónomos municipales para que establezcan descuentos del 50% al Impuesto a las Propiedades.

Ley crea conflictos con los inquilinos

De acuerdo con algunos propietarios de inmuebles, el debate sobre la Ley Excepcional de Alquileres ha generado conflictos entre los arrendadores y arrendatarios.

“Mi inquilino no me paga ni un centavo desde diciembre y cuando le reclamo me dice que lo hará cuando se apruebe la ley y que sólo me pagará la mitad, y que tengo que aceptar porque según la norma no lo puedo desalojar”, indicó una propietaria.

Por su parte, un inquilino indicó que la propietaria de su casa hace todo lo posible para expulsarlo de su propiedad, a pesar de que previamente habían llegado a un acuerdo sobre el pago.

“Yo debo un mes de alquiler y ya habíamos hablado, pero ahora me quiere botar sin ninguna justificación, a pesar de que le dije que le pagaría, todo porque cree que con la ley no le voy a pagar completo”, relató el inquilino.

