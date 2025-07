FELCV atendió más de 40 casos durante el feriado del 16 de julio en La Paz

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Mirko Socol, informó que entre el 15 y 16 de julio se atendieron 40 casos de diferente índole.

Fuente: PAT/https://exitonoticias.com.bo

“El pasado 16 de julio feriado y el día previo en la verbena el 15 de julio la FELCV atendió un total de 40 casos entre el día de la verbena y el feriado, no se tienen casos relevantes, no se registraron casos de feminicidio, la cantidad de casos que tenemos son una cantidad normal en función a cualquier día del mes, por lo que se establece no habido casos que probablemente por el exceso de bebidas alcohólicas haya registrado violencia intrafamiliar, la mayor cantidad de casos son por violencia domestica y familiar de los 40, 27 son casos de violencia familiar, tenemos violación, estupro, violación a niño niña adolescente y algún caso de abuso sexual”, detalló.

En este sentido el director nacional de la FELCV añadió que existen personas aprehendidas, arrestados a la espera de sus audiencias de medidas cautelares.

“Se tienen aprehendidos y arrestados por los casos y los mismos se encuentran a la espera de las audiencias correspondientes para que la autoridad determine su situación legal y en las próximas horas tendremos novedades sobre los casos de violación, y violencia intrafamiliar”, acotó.