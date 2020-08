¿Pueden postergarse las elecciones en EEUU?: Trump no está por encima de la Constitución

¿Puede Donald Trump posponer las elecciones del 3 de noviembre de 2020?

No. Desde 1845, el Congreso de Estados Unidos estableció que el presidente fuera elegido cada cuatro años el martes después del primer lunes de noviembre. (Fiel al lema: ¿Por qué hacerlo simple si puede ser complicado?) Para cambiar la ley electoral, Trump necesitaría el apoyo de ambas cámaras del Congreso. Es muy improbable que los republicanos, que tienen la mayoría en el Senado, voten tal cambio. Tampoco lo harían los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes. «Dado que tenemos una separación de poderes en nuestro gobierno y no somos una dictadura, el presidente no puede simplemente cambiar la ley», dice James Gardner, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Nueva York, en Búfalo.

¿Y si Trump declara una emergencia nacional?

En un estado de emergencia aplican reglas especiales, pero incluso en ese contexto el mandatario no podría cambiar la ley electoral por sí solo. La mayoría de las reglamentaciones de emergencia se refieren a cómo el presidente puede distribuir fondos. Y de nuevo: para posponer las elecciones, necesitaría la aprobación del Congreso, incluso en las condiciones más extremas.

¿Se ha pospuesto alguna vez una elección nacional en la historia de Estados Unidos?

No. Ya sea en un escenario de guerra, crisis económica o brote de gripe, nada mantiene a los estadounidenses alejados de las urnas. Se dice que en 2004, la administración de George W. Bush había considerado reformar la ley para que las elecciones pudiesen postergarse en caso de un ataque terrorista, pero la idea fue rápidamente rechazada. La entonces asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice justificó que Estados Unidos había celebrado elecciones «cuando el país estaba en guerra, incluso en guerra civil”, por lo que los comicios estadounidenses «deberían tener lugar en el momento estipulado».

Pero, ¿qué pasaría si no hubiera elecciones el 3 de noviembre? ¿Podría Trump quedarse en el cargo indefinidamente?

No. La Constitución de Estados Unidos establece una fecha específica para el fin del mandato presidencial. En el caso de Trump y su vicepresidente Mike Pence, el periodo expira a las 12:00 p.m. del 20 de enero de 2021. Si por alguna razón no hay nadie para entonces que pueda ganar más de los 270 electores requeridos en una elección (por ejemplo, porque en algunos estados no hubo comicios), se aplicaría el plan de sucesión estipulado en caso de la salida inesperada del presidente. El siguiente en la línea de sucesión después del presidente y vicepresidente es el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, en este caso la demócrata Nancy Pelosi, quien no es del agrado de Trump.

¿Cuán bien fundada es la preocupación de que Trump no podría aceptar una derrota y aferrarse al cargo?

Observadores electorales sostienen que las continuas críticas de Trump al sistema de votación por correo apuntan a desacreditar el resultado de los comicios por adelantado. Así, podría rechazar una derrota al calificarla como fraude electoral. «Yo creo que Trump es capaz de hacer una cosa de estas», dice J. Miles Coleman, del Centro para la Política de la Universidad de Virginia. Asimismo, una victoria contundente de Joe Biden podría evitar esto. Pero, ¿y si Trump aún así se negase a abandonar la Casa Blanca? «Espero que otros funcionarios con autoridad de las Fuerzas Armadas, la policía y oficinas gubernamentales se sientan tan comprometidas con la ley que ya no lo reconozcan como presidente», sentencia Gardner. «Eso convertiría a Trump en una persona no autorizada que sería removida».

