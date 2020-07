Qué fue de las supermodelos de las que todos hablaban en los años 90

Naomi Campbell, Cindy Crawford y Claudia Schiffer fueron algunas de las que revolucionaron el mundo de las pasarelas

Cindy Crawford, Naomi Campbell y Christy Turlington, tres de las supermodelos de los 90

Claudia Schiffer lo tenía muy claro: “Para convertirte en una supermodelo una debe estar en todas las portadas de revista de todo el mundo al mismo tiempo para que la gente pueda reconocerte”.

Si bien el término de supermodelos se empleaba desde décadas antes, en realidad las modelos parecían ser estas mujeres lejanas a las que sólo se les veía, precisamente, en las sesiones fotográficas de revistas.

Pero con la llegada de los años 90 esa concepción cambió. Ya no se trataba de estar solo en las revistas, también aparecían en los lugares de moda, en talk shows, salían con las estrellas del momento y firmaban contratos millonarios.

Algunos consideran que la era de las supermodelos comenzó en 1990 con la tapa de “Vogue” en Reino Unido, que reunió a Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Tatjana Patitz. Una imagen en blanco y negro de Peter Lindbergh y el título “The 1990s. What’s next?” (¿Qué sigue?).

La icónica portada de 1990

Lo que siguió fue el estrellato. Se convirtieron en las diosas de las pasarelas, consentidas de los grandes diseñadores, pero también eran las mujeres del momento cuyos rostros lo mismo aparecían en un comercial de tv, en una revista o en un anuncio espectacular en la calle.

Aquella portada de enero de 1990 causó tal revuelo que George Michael las eligió para el video de su canción Freedom.

Luego vinieron más tapas de revista emblemáticas con Patitz, Crawford, Campbell, Turlington y Stephanie Seymour. La era de las supermodelos había llegado para jamás irse.

No era raro que compartieran tapas de revista

Se dice que las supermodelos originales fueron justo las que aparecieron en Vogue: Campbell, Crawford, Evangelista, Patitz y Turlington.

El fotógrafo Steven Meisel llamó “La Trinidad” a Naomi, Linda y Turlington

Luego Claudia Schiffer ocupó el lugar de Patitz y al final se integró Kate Moss para que el selecto grupo quedará formado por seis bellezas, “The Big Six”.

Los sueldos millonarias también acompañaron a esta generación. Turlington firmó en aquella época un contrato de USD 800,000 con una marca de cosméticos y Schiffer registraba ganancias de USD 12 millones por sus diversos contratos y es que entonces ya era una de las musas de Karl Lagerfeld.

Cada una se hizo de su propio lugar y quizás ello le dio más encanto a la época. Nada de peleas (o al menos no mediáticas) aparecían como un grupo de amigas en pasarelas o evento. Millones de adolescentes y jóvenes querían ser como ellas.

Cindy Crawford, Karl Lagerfeld y Claudia Schiffer en un desfile en París en 1993

Lo que más recuerda Claudia Schiffer de esa época es la “camaradería mezclada con una competencia mayor” y es que, según declaró a Dazed, si a alguien admiraba en esa época era a Naomi Campbell. “Tenía el mejor cuerpo que hubiera visto”.

A tres décadas de distancia de su irrupción, algunas de ellas siguen activas posando para marcas y otras se alejaron del modelaje.

Naomi Campbell

Descubierta a los 15 años, en 1989 apareció en la portada de Vogue Francia. Fue la primera mujer negra en lograrlo, al igual que lo hizo con las tapas de Time y las ediciones de Vogue en Estados Unidos y Reino Unido.

Naomi Campbell fue, desde un inicio, integrante del selecto grupo de «supermodelos»

Aunque con el paso del tiempo fue disminuyendo sus trabajos en presentación de colecciones, en enero de 2019 reapareció en un desfile de Valentino, luego de 14 años alejada de las pasarelas.

Para esa misma marca, Naomi realizó una sesión fotográfica al desnudo, en el metro de Nueva York, que hizo pública apenas esta semana a través de su cuenta de Instagram, pues acorde a los nuevos tiempos, la modelo británica se mantiene activa y en contacto con sus seguidores a través de la red social.

Instagram

A los 50 años, Naomi sigue trabajando como modelo, pero también es empresaria, actriz y, sobre todo, activista (con la Fundación Fashion for Relief) en cuestiones relacionadas con África.

Después de turbulentos años en los que enfrentó problemas legales por arrebatos de furia y agresiones, Naomi parece estar en una etapa más tranquila y dedicada a ayudar.

Linda Evangelista

La modelo canadiense era conocida como ‘el Camaleón’ por su capacidad para transformar su look, hoy sigue activa en algunas colaboraciones.

Al igual que otras integrantes de su generación, en septiembre de 2017 participó en un desfile de Versace, organizado por Donatella, para rendir homenaje al diseñador a 20 años de su muerte.

Linda Evangelista era «camaleónica»

Hace décadas se hizo famosa por la frase “No me levanto de la cama por menos de 10.000 dólares diarios”.

Hoy, a los 55 años, Linda es activista en la lucha contra el cáncer de mama y en su cuenta de Instagram ha compartido algunas fotos donde deja ver la buena relación que sigue llevando con otras supermodelos como Naomi Campbell o Cindy Crawford.

Linda Evangelista es activista (AFP)

Linda tuvo un hijo con el empresario Francois Henri-Pinault, actual esposo de Salma Hayek. La modelo peleó ante la justicia para que su hijo, nacido en octubre de 2006, tuviera los mismos derechos que los otros hijos de Pinault.

Claudia Schiffer

Activa desde 1989, la alemana -que actualmente tiene 50 años- vive en Londres dedicada a su esposo y sus tres hijos, aunque ello no le ha impedido seguir modelando de vez en cuando.

Claudia Schiffer sigue activa, aunque fuera de las pasarelas

Pensó que su último desfile sería el de Yves Saint Laurent en 2002, pero en septiembre de 2017 aceptó la invitación de Donatella Versace para reunirse con las top models de los 90 en la pasarela.

Ese mismo año celebró sus tres décadas de carrera con una colección de zapatos. También tiene una línea de cuidado para el cabello y lanzó un libro con más de 1.000 de sus portadas de revistas favoritas (de hecho es la modelo con el récord de apariciones en tapas).

Claudia Schiffer en un desfile de Chanel en 2019

“He trabajado en este negocio por 30 años y lo amo. Estoy haciendo esto porque es divertido. No lo estoy haciendo porque necesite hacer más dinero. No quiero hacer algo donde sólo este puesto mi nombre en algo”, explicó en una entrevista para Vanity Fair.

Christy Turlington

La modelo estadounidense tiene 51 años. Está casada desde 2003 con el actor Edward Burns, con quien tiene dos hijos, y sigue conectada al mundo de la moda como empresaria gracias a sus dos líneas de ropa y su línea de productos para el cuidado de la piel.

Christy Turlington se retiró de las pasarelas en 1994

En febrero de 2019 regresó a las pasarelas, con un desfile de Marc Jacobs en la Semana de la Moda de Nueva York.

“Tengo una hija de 15 años que quiero que me vea y escuche desesperadamente, y este es un medio que ‘le habla’”, comentó sobre su regreso.

En el cierre del show, la exmodelo de los ‘90, Christy Turlington.

No dio muchas esperanzas de volver a subirse a una pasarela, pues no cree poder «vencer» una experiencia como esa en el futuro.

Y es que en 1994, a los 25 años, Christy había decidido retirarse de las pasarelas. “Pensé, ¿sabes qué? Prefiero terminarlo cuando quiero, en lugar de que alguien más lo haga por mí”.

Cindy Crawford

A la par de su carrera como modelo dio el salto a la televisión, al conducir un programa de MTV y en 1995 debutó en la actuación gracias a la película Fair Game, pero no recibió buenas críticas.

También fue la primera supermodelo en posar desnuda en Playboy y tuvo un mediático matrimonio con el actor Richard Gere.

Con Richard Gere(Shutterstock)

Desde 1998 está casada con el empresario Rande Gerber, con quien tuvo a sus hijos Presley y Kaia.

Durante todas estas décadas se había mantenido de una u otra manera relacionada con el mundo de la moda, pero antes de cumplir 50 años anunció su retiro de las pasarelas.

Cindy Crawford y sus hijos (Shutterstock)

“Mujeres como Helen Mirren y Jane Fonda están fantásticas de manera apropiada. No intentan parecer que tienen 30 años. No quiero competir con mi hija de 14 años porque perdería. Estoy segura de que seré fotografiada por diez años más, pero no como modelo. He trabajado con fotógrafos increíbles. ¿Qué más tengo que hacer? No puedo seguir reinventándome. No quiero”, reveló a la revista Rhapsody.

A los 54 años Cindy es una exitosa empresaria con productos de belleza, una firma de tequila, un contrato con una famosa firma de relojes y negocios inmobiliarios.

Kate Moss

Kate Moss fue la sexta dentro del grupo de «Supermodelos»

La más joven de las supermodelos. En 1992 se dio a conocer en anuncios de Calvin Klein y en poco tiempo ya era una estrella internacional.

Apenas hace unas semanas Kate Moss apareció en la nueva campaña de Jimmy Choo (EFE)

Después de escándalos relacionados con sus turbulentos romances con Johnny Depp y Pete Doherty, así como con su consumo de sustancias. Kate se mantiene activa a los 46 años con algunas colaboraciones con firmas relacionadas con la moda, pero su perfil público ha bajado de manera considerable.

Tatjana Patitz

Fue del grupo original de las supermodelos, pero ella es la que más alejada está hoy de la escena.

La nacida en Hamburgo en mayo de 1966 es amante de los animales y ha participado en campañas relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

Tatjana Patitz en «Vogue», en 1995 (IG: tatjanapatitz)

En 2004 se convirtió en madre de un niño, llamado Jonah, pero está separada del padre.

“La naturaleza es mi templo. Amante de todos los seres en este hermoso planeta”, dice su descripción en Instagram, en donde tiene más de 70.000 seguidores.

Patitz ahora es defensora de los animales y del medio ambiente

En la red social comparte fotos de su vida actual, pero también de aquella legendaria época de las “supermodelos” y es que como dijo Linda Evangelista luego de aparecer en la portada por el 125 aniversario de Vogue: “Nosotras no estamos de moda, somos la moda”.

Fuente: infobae.com