Recintos electorales ocupados con enfermos de Covid-19 en Santa Cruz hacen ‘técnicamente’ inviable las elecciones, advierte el TED

El levantamiento de datos para el Informe de Geografía Electoral detectó que hay unidades educativas que están «saturadas» y que no podrían ser ocupadas para las elecciones.

Cecilia Dorado/eju.tv

Unidades educativas que se convierten en recintos electorales durante los comicios, ahora son centro de aislamiento para enfermos con Covid-19. Hasta el momento hay tres establecimientos educativos en esas condiciones y no se descarta que en las próximas semanas este número aumente, por lo que en este momento «técnicamente no hay condiciones» para realizar las elecciones generales del 6 de septiembre. Así lo advirtió el presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz (TED), Saúl Paniagua, en una entrevista con el portal de noticias eju.tv.

«Técnicamente no se podría hacer (las elecciones), cómo vamos a resolver eso si no hay un lugar para llevar a la gente, si en un entorno de más de 500 metros no hay un lugar. No puedo certificar si se realizan o no (los comicios), pero técnicamente no hay condiciones, porque se está priorizando la salud de la gente», enfatizó.

La autoridad electoral explicó que con el propósito de realizar un Informe de Geografía Electoral, debido a la cuarentena apenas se pudo evidenciar las condiciones del 40% de los recintos electorales de la capital cruceña y de ese porcentaje hasta el momento existen tres unidades educativas que han sido dispuestas por el Gobierno Municipal para albergar a enfermos con Covid-19 y a sus familiares que cuidan de ellos.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El TED recibió un informe solicitado al municipio sobre la situación de los establecimientos educativos. La carta enviada a Marco Antonio Monasterio, secretario de Cámara del TED, el 3 de julio, está firmada por Roberto Añez Limpias, secretario municipal de Parques, Jardines y Obras para Equipamiento Social, y señala que “a la fecha se están utilizando tres módulos educativos para atender la Emergencia Sanitaria provocada por el Covid-19 dentro del Plan Municipal “Cuarentena Por La Vida”, mismos que se seguirán utilizando mientras dure la Emergencia Sanitaria en el municipio de Santa Cruz de la Sierra”.

Los módulos educativos utilizados como Albergues Municipales Covid-19 y Centro Ambulatorio de 12 horas para la valoración Covid-19 son los siguientes:

Módulo Educativo 11 de abril-San Isidro, para “Albergue Municipal San Isidro Covid-19”, ubicado en el Distrito Municipal Nro. 17, unidad vecinal 98, manzana EQ, en el barrio 5 de noviembre.

Módulo Educativo Alto San Pedro, para “Centro Ambulatorio Alto San Pedro de 12 horas para valoración de Covid-19”, ubicado en el Distrito Municipal Nro. 4, Unidad Vecinal 5, manzana EQ, en el barrio Alto San Pedro.

Módulo Educativo Villa Alegre, para “Albergue Municipal Villa Alegre Covid-19”, ubicado en el Distrito Municipal Nro. 12, unidad vecinal 182, manzana EQ, en el barrio Villa Alegre.

Paniagua lamentó esta situación, pero dijo que es comprensible porque en este momento la prioridad es la salud de la gente. «Hay recintos que están saturados porque están siendo ocupados por enfermos con Covid-19 y materialmente no se puede cumplir con los requisitos de distanciamiento social ni con la condición de que no haya más de 15 mesas electorales por recinto», explicó.

Puso como ejemplo el colegio Cástulo Chávez donde están internados los soldados con coronavirus de la Octava División de Ejército. «Es un módulo que alberga un sector muy importante, sobre todo del primer anillo porque levanta todo ese sector», puntualizó.

«Estoy pidiendo que vean cuál es la alternativa. Como sala plena no podemos aprobar algo que no va a ser factible. ¿Cuáles son las alternativas en este momento? Dentro del radio urbano, se tiene que buscar otro lugar a 500 metros de la unidad educativa que está ocupada, pero no existen esos lugares, entonces no podemos certificar», enfatizó.

Según Paniagua, en los meses que faltan para las elecciones y teniendo en cuenta el aumento de casos de coronavirus en Santa Cruz no se sabe al final cuántos recintos estarán ocupados con pacientes. «Tendría que haber un acuerdo con los municipios para llevar adelante este proceso, de otra forma no se puede, ¿dónde vamos a poner a la gente?», se preguntó.

Algunos técnicos del tribunal han sugerido ver la posibilidad de habilitar recintos en calles y plazas, lo cual es ilegal, advirtió el presidente del TED.

Paniagua dijo que ya se elevó un informe al TSE explicando esta situación y se ha pedido que un técnico de órgano electoral visite Santa Cruz para que verifique el estado de los recintos y se vea una solución.

Fuente: TED Santa Cruz