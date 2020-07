Revelaron cuál será el costo de una dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Moderna

Las candidatas de los grandes laboratorios del mundo ya comenzaron a hablar de los costos que tendrán por dosis

La compañía farmacéutica Moderna, que comenzará sus pruebas de Fase 3 a fin de mes, cobrará la vacuna contra el coronavirus entre USD 50 y 60, de acuerdo a fuentes citadas por el Financial Times. Se trata de un precio más elevado de lo que otros laboratorios anunciaron que le cobrarán a los gobiernos en la lucha contra la pandemia de Covid-19.

El precio regiría para Estados Unidos y otros países de altos ingresos que la compañía dijo que pretendía priorizar.

Las acciones de la compañía de biotecnología con sede en Boston se dispararon casi un 325% este año, ya que su vacuna mostró signos tempranos de efectividad y se convirtió en la primera en los EEUU en participar en ensayos clínicos. Esta semana la empresa amplió su acuerdo de financiación con el gobierno de Estados Unidos, que ahora ha invertido cerca de USD mil millones en el desarrollo de la vacuna.

En un rango de aproximadamente 50 a 60 dólares, es decir, entre 25 y 30 dolares por dosis, es más alto que lo acordado por Pfizer y BioNTech la semana pasada en un acuerdo de pre-pedido con el gobierno de los Estados Unidos: en ese caso, cada dosis podría valor USD 19,50.

AstraZeneca, que trabaja en colaboración con la Universidad de Oxford, mientras tanto, firmó un acuerdo para su posible vacuna con los Países Bajos, Alemania, Francia e Italia, que podría costar entre USD 3 y 4 por dosis, según los cálculos de Geoffrey Porges, un analista farmacéutico y biotecnológico de SVB Leerink.

FILE PHOTO: Dr Francis Collins, Director of the National Institutes of Health (NIH), holds up a model of SARS-CoV-2, known as the novel coronavirus, during a U.S. Senate Appropriations Subcommittee Hearing on the plan to research, manufacture and distribute a coronavirus vaccine, known as Operation Warp Speed on Capitol Hill in Washington, D.C, U.S., July 2, 2020. Saul Loeb/Pool via REUTERS/File Photo

“No la venderemos al costo”

Moderna inicialmente había informado a sus potenciales compradores, incluída la Unión Europea, de un posible valor que sería aún más alto. El precio causaba “considerable preocupación y dificultades en las negociaciones, en vista del hecho de que otras compañías habían prometido precios mucho más bajos”, dijo una de las fuentes citadas por el FT.

Muchos factores contribuyen a la forma en que las empresas cotizan los medicamentos y las vacunas, incluido el momento y las condiciones regulatorias, la necesidad médica, la eficacia y la competencia. Las variaciones en los precios que difundió Moderna se debieron al tamaño de los pedidos y al momento de la entrega.

Además, es difícil comparar los precios de las posibles vacunas contra el coronavirus porque todavía están en desarrollo y ninguna ha recibido la aprobación de los reguladores.

En una audiencia del Congreso de Estados Unidos celebrada la semana pasada, representantes de Moderna, Pfizer y Merck dijeron que tenían la intención de obtener ganancias con la vacuna. Stephen Hoge, presidente de Moderna, dijo : “No lo venderemos al costo”.

Por su parte, las compañías AstraZeneca y Johnson & Johnson han dicho que no buscarían obtener ganancias de las ventas de sus vacunas en caso de que se demuestre su efectividad, al menos en las primeras fases de la pandemia.

Un hombre frente a las oficinas de Pfizer en Nueva York. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Hasta ahora, políticos, activistas y funcionarios del gobierno han expresado su preocupación ante la posibilidad que los países más pobres se queden afuera de la lucha por el acceso a las vacunas y los medicamentos.

La carrera por encontrar una vacuna efectiva, respaldada por grandes cantidades de fondos gubernamentales, ha acelerado los plazos de desarrollo que generalmente abarcan meses y años.

Hoge informó la semana pasada que Moderna, que generaba pérdidas, había recaudado USD 5 mil millones de colaboradores estratégicos e inversores, además de los fondos que recibió del gobierno.

Un estudio revisado por pares en el New England Journal of Medicine a principios de este mes dijo que la vacuna de Moderna produjo anticuerpos en los 45 participantes en un ensayo de Fase 1 realizado por los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. El lunes comenzó una prueba de Fase 3 que contará con 30.000 participantes en todo Estados Unidos.

Además, este mes AstraZeneca dijo que la vacuna que está desarrollando con la Universidad de Oxford provocó “respuestas inmunes robustas” y que era segura. Los competidores BioNTech y Pfizer publicaron noticias similares.

Moderna dijo que estaba teniendo conversaciones con “varios gobiernos y entidades gubernamentales” sobre el suministro potencial de su vacuna. “Estas discusiones son privadas y, como tales, no podemos comentar, dada la naturaleza confidencial de las discusiones y los contratos”.