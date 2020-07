Thomaz Santos y John Mosquera son candidatos para Always; el hincha elige

Campeones

viernes, 17 de julio de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Thomaz Santos, John Jairo Mosquera y Carmelo Algarañaz son candidatos a vestir la polera de Always Ready, según Andrés Costa, vicepresidente del club que representa a El Alto.

Costa explicó ayer que se lanzó una encuesta en las redes sociales para los hinchas del club. “Su selección será escuchada”, se asegura en la consulta que difundió el cuadro millonario.

El vicepresidente de Always aseguró que los tres jugadores están en la lista de opciones para reforzar al plantel dirigido por Eduardo Villegas.

“Es una encuesta para los hinchas del club”, resaltó y luego confirmó que “si” son candidatos a vestir la casaca del equipo alteño.

Mientras tanto, ayer se confirmó que el preparador de arqueros del club, Roberto Ariñez, venció al coronavirus. «Un día feliz. Por fin después de tantos días de angustia, doy negativo al Covid», publicó el profesional en Facebook.

Ariñez agradeció “a Dios por esta segunda oportunidad. Al doctor Erick Espinoza mil gracias. Mil gracias por salvar mi vida. A mi esposa por estar a mi lado, te amigo nenita Katia Tan Wing. A nuestros hijos que la verdad no sé cómo agradecerles a mi familia de toda La Paz que me ayudaron y me siguen ayudando».

Ariñez, de 52 años de edad, tuvo un agradecimiento particular para el club millonario, que corrió con los gastos de los medicamentos.