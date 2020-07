Tomando medidas de seguridad varios países, con millones de habitantes, realizar…

...del país. Aseguró que "si algo a hecho bien el gobierno del narco dictador Evo Morales , ha sido generar una industria nacional del narcotráfico. No...

...Movimiento Al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales , generó una “industria nacional” del narcotráfico. Aseguró que no sólo en el trópico de... la había destruido ( ). Hoy la cocaína no sólo se produce en el trópico cochabambino; si hay algo que ha hecho bien Evo Morales , ha sido generar una...

...asesor de este tema del expresidente Evo Morales . El ahora presidenciable de Comunidad Ciudadana (CC) sugiere un "paréntesis inteligente" en la... nacional que intente el retorno al mar y no se arrepiente de haber sido miembro del equipo asesor de este tema del expresidente Evo Morales . El ahora...

...casos Presos políticos mapuches iniciam greve de fome no Chile Procuradoria boliviana acusa Evo Morales de terrorismo A cada 4 candidatos no ENEM, 3...

www.cartacapital.com.br | 2 hours ago

...Jeanine Áñez não quer deixar presidência interina, Evo Morales age politicamente do exílio e número de casos confirmados cresce no país O programa de... é a abreviação de Movimiento al Socialismo [Movimento para o Socialismo] – o partido que, com seu presidente Evo Morales, determinou o destino da...

Compartido: 420